Il partner potrà essere un bravo genitore? I consigli delle esperte per capirlo Un gruppo di terapeute ed esperte di dinamiche familiari ha recentemente individuato alcuni aspetti caratteriali che, se presenti in un partner, potrebbero far ben presagire su un eventuale futuro come genitore. Le parole d'ordine? Maturità emotiva, spirito di squadra e una grande voglia di dare il meglio di sé stessi.

Il desiderio di diventare genitori porta con sé una serie di domande e riflessioni. Chiunque stia pensando di avere figli, o abbia già un bambino e voglia costruire una relazione stabile, si interroga sulla capacità del proprio partner di affrontare la genitorialità con responsabilità e dedizione.

Ma quali sono le caratteristiche che distinguono un buon genitore? La dottoressa Dalad Srisuppak, esperta in salute mentale, la terapeuta Sarah Thompson, e la mediatrice familiare Courtney Chicvak hanno individuato per il sito Parents alcuni segnali positivi – le cosiddette green flag – che possono aiutare a capire se il proprio partner possiede le qualità necessarie per affrontare questa importante sfida.

Passione e ottimismo

Potrà anche sembrare banale, ma le persone che amano i bambini e sono desiderosi di impegnarsi per garantire il benessere dei propri (eventuali) figli probabilmente sono anche coloro che probabilmente si approcceranno nel modo giusto a questo compito tanto complesso, quanto appagante. Chi si prepara alla genitorialità con consapevolezza, cercando di migliorarsi come persona e come partner – perché no, magari anche informandosi e leggendo qualche libro – dimostra una predisposizione positiva e la volontà di "mettersi al servizio" delle esigenze del bambino.

In più, la propensione a mantenere un atteggiamento positivo rimane senz'altro un segnale incoraggiante. La genitorialità comporta inevitabilmente momenti difficili, e chi riesce a gestire le sfide con resilienza trasmette ai figli valori fondamentali come la forza d’animo e la capacità di superare le avversità.

Equilibrio tra regole e flessibilità

Un buon genitore non è né un dittatore autoritario, né un compagnone che si mette allo stesso livello dei figli. Dare ai bambini una struttura chiara, ma con la giusta dose di adattabilità, aiuta infatti a creare un ambiente stabile che permette loro di crescere sereni e consapevoli dei limiti da non valicare.

Per questo sarebbe sempre meglio avere al proprio fianco un partner che conosce il valore delle regole ma sa anche quando chiudere un occhio di tanto in tanto, in modo da poter stabilire uno stile educativo equilibrato e condiviso.

Intelligenza emotiva

Un buon genitore conosce le proprie emozioni e sa gestirle in modo equilibrato. La capacità di empatizzare con gli altri, di ascoltare e comprendere i sentimenti altrui è essenziale per creare un contesto familiare armonioso dove gli eventuali conflitti vengono affrontati in modo costruttivo. I bambini imparano molto dalle prime dinamiche relazionali osservando i propri genitori, ed è importante che crescano in un ambiente in cui i conflitti vengano affrontati con rispetto e dialogo.

Partner affidabili e spirito di squadra

Essere presenti e mantenere le promesse è fondamentale per costruire una relazione solida con i figli. Un genitore responsabile prende decisioni ponderate, si informa e cerca sempre di portare a termine il proprio compito, talvolta anche ricorrendo all'aiuto del partner per far fronte comune contro le difficoltà.

Essere genitori significa infatti anche – o forse soprattutto – lavorare insieme per il bene dei figli. Un buon futuro genitore dunque sa quando mettere da parte il proprio ego e valorizzare la collaborazione con il partner.

Essere capaci di mantenere una relazione sana

La fiducia reciproca tra i genitori è un pilastro fondamentale. Un partner che sostiene e valorizza la relazione, probabilmente farà lo stesso con i figli, contribuendo a creare un ambiente familiare sereno e privo di tensioni inutili.

Per raggiungere questo fondamentale obiettivo, è bene dunque che tutti i membri della famiglia possano esprimere i propri bisogni e sappiano ascoltare quelli degli altri, perché è essenziale per evitare incomprensioni e conflitti. Una comunicazione efficace, ricorda Srisuppak, favorisce la cooperazione e il rispetto all'interno della famiglia. E quando i genitori si rispettano a vicenda, i figli imparano a loro volta a relazionarsi con gli altri in modo positivo.

Pazienza e determinazione

La genitorialità è un percorso complesso e in continua evoluzione. Trovarsi con un partner che comprende che non tutto andrà sempre secondo i piani, ma affronta le sfide con pazienza e volontà di migliorarsi continuamente rimane perciò un ottimo viatico per il nuovo percorso da affrontare insieme.