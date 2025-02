“Che ne pensi se ti adotto?”: la proposta di un padre al figliastro diventa una lezione di genitorialità sui social

video suggerito

Quando un bambino sente di appartenere a una famiglia, tutto assume un significato nuovo. Lo sa bene Ezra, un undicenne di San Jacinto, California, che ha vissuto un momento indimenticabile quando il suo patrigno, Raul, gli ha chiesto se volesse essere adottato.

Il video di quell'istante, catturato da una telecamera di sicurezza nella camera del ragazzo, ha fatto piangere di commozione per giorni Lisa Arana, madre di Ezra e moglie di Raul, che ha deciso di condividere sui social un momento tanto toccante.

Una domanda che ha cambiato tutto

Raul Arana, marito di Lisa da meno di sei mesi, ha deciso di compiere un passo importante nella vita del piccolo Ezra. Una sera, è entrato nella sua stanza e gli ha rivolto una domanda inaspettata: "Sai che ti voglio bene come se fossi mio figlio, vero? Come ti sentiresti se ti adottassi?". Il bambino, colto di sorpresa, ha prima guardato incredulo l'uomo per poi ripetere: "Sul serio? Sul serio?". Dopo aver compreso quanto il patrigno stesse facendo sul serio, Ezra si è quindi gettato tra le braccia di Raul esprimendo tutta la sua felicità.

Più tardi, lo stesso Raul avrebbe ammesso di essere stato molto nervoso al momento di parlare con il ragazzo, consapevole del peso della domanda che stava per fare. La reazione di Ezra è stata però così immediata e spontanea da fugare ogni dubbio sul fatto che fosse stata la cosa giusta da fare. Da quel momento, Ezra ha iniziato a chiamare Raul "papà" – non si era mai permesso di farlo prima – e la sua vita è cambiata completamente.

Un passato difficile, un futuro di speranza

Lisa, madre di quattro figli, ha raccontato al sito americano Today che il suo bambino ha vissuto momenti difficili, segnati dal rifiuto e dalla sofferenza. Per questo, la proposta di Raul ha avuto un impatto profondo: "Negli occhi di Ezra si vede che era tutto ciò che aveva sempre desiderato", ha spiegato la donna, sottolineando quanto l’affetto del marito abbia riempito il vuoto nella vita del figlio.

"Non riesco a smettere di piangere!" ha scritto Lisa nella didascalia al post di Instagram. "Mio figlio è stato ferito, è stato rifiutato, e mio marito è entrato nella sua vita e ha riempito i buchi del piccolo cuore spezzato del mio figlio, pezzo dopo pezzo!".

Un amore nato per caso e la scelta di Raul

La storia di Lisa e Raul è iniziata in modo inaspettato. I due sono conosciuti perché Raul erA il proprietario del barber shop dove Lisa portava i figli a tagliarsi i capelli. Senza saperlo, frequentavano anche la stessa palestra, e per mesi Raul ha cercato il coraggio di invitarla a uscire. Dopo qualche mese, la donna ha finalmente ceduto alla corte del tatuatissimo spasimante e la loro passione è rapidamente sbocciata in una storia travolgente, fino al matrimonio nell’ottobre del 2023.

La decisione di adottare

Fin dal primo momento in cui Raul è diventato una presenza fissa in casa di Lisa, l'uomo ha assunto il ruolo di figura paterna per i figli di Lisa. L’idea dell’adozione è così nata in modo del tutto spontaneo. Durante un viaggio in auto, Raul ha chiesto a Lisa cosa ne pensasse dell’idea di adottare Ezra. La donna si è commossa all’istante, colpita dalla genuinità del desiderio del marito di diventare non solo un compagno di vita per lei, ma anche un padre per suo figlio. Tuttavia, la decisione finale spettava a Ezra, ormai abbastanza grande per comprendere il significato di una scelta così importante.