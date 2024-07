Che effetto hanno sui bimbi le liti tra genitori? Il parere della scienza

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Litigare nelle relazioni di coppia è del tutto normale, ma cosa succede quando sono i bambini ad assistere a una serie di liti tra i loro genitori?

Diversi studi si sono focalizzati sugli effetti dei litigi tra adulti sui bambini, riscontrando che spesso i piccoli manifestano danni a breve e lungo termine. Secondo la psicologa Amy Morin, che ne ha scritto su Parents, la cosa importante è cercare di mantenere sempre un comportamento civile e spiegare ai bambini, dopo una lite, cosa è realmente accaduto.

I danni dei litigi davanti ai bambini

La psicoterapeuta Amy Morin, alle pagine di Parents, ha spiegato quali possono essere i rischi correlati al continuo assistere a liti tra i genitori, dei bambini:

insicurezza: come spiega lo studio pubblicato sulla National Lybrary of Medicine, i bambini tra le mura di casa si sentono al sicuro, le liti che non portano a una ricostruzione della serenità familiare minano questo loro sentimento. Inizieranno a temere che le liti si ripresentino da un momento all’altro e a sviluppare paure quali la possibilità del divorzio dei loro genitori

come spiega lo studio pubblicato sulla National Lybrary of Medicine, i bambini tra le mura di casa si sentono al sicuro, le liti che non portano a una ricostruzione della serenità familiare minano questo loro sentimento. Inizieranno a temere che le liti si ripresentino da un momento all’altro e a sviluppare paure quali la possibilità del divorzio dei loro genitori timore per la relazione genitore-figlio: i figli potrebbero vedere minato il rapporto con i loro genitori, che molto arrabbiati potrebbero coinvolgerli nella lite, senza riuscire a dare ai bimbi l’affetto di cui hanno bisogno in quel momento.

i figli potrebbero vedere minato il rapporto con i loro genitori, che molto arrabbiati potrebbero coinvolgerli nella lite, senza riuscire a dare ai bimbi l’affetto di cui hanno bisogno in quel momento. tensioni e stress: il bimbo potrebbe iniziare a percepire l’ambiente domestico come stressante, soprattutto se le liti sono frequenti e gli causano continuo spavento.

Ma gli effetti dei continui litigi tra i genitori possono essere anche a lungo termine, come spiega uno studio della Society for Research in Child Development svolto su genitori di bambini di due anni, seguiti fino alla prima media dei piccoli.

peggiori risultati scolastici: i piccoli delle famiglie più conflittuali concentravano le proprie emozioni sempre sulle liti, faticando poi a regolare le proprie emozioni e a convogliare l’attenzione sulla scuola, accumulando brutti voti e spesso decidendo di abbandonare gli studi.

i piccoli delle famiglie più conflittuali concentravano le proprie emozioni sempre sulle liti, faticando poi a regolare le proprie emozioni e a convogliare l’attenzione sulla scuola, accumulando brutti voti e spesso decidendo di abbandonare gli studi. difficoltà nei rapporti umani: i bimbi, che assistono da sempre a liti in famiglia, tendono a loro volta ad essere più violenti nei confronti degli altri, sia verbalmente che fisicamente. Si fidano di meno e fanno spesso fatica ad adattarsi.

i bimbi, che assistono da sempre a liti in famiglia, tendono a loro volta ad essere più violenti nei confronti degli altri, sia verbalmente che fisicamente. Si fidano di meno e fanno spesso fatica ad adattarsi. problemi fisici: i bimbi che hanno spesso assistito ai litigi potrebbero faticare a prendere sonno, presentare spesso malessere come mal di stomaco o mal di testa, e essere a maggiore rischio disturbi alimentari o tendenza all’utilizzo di sostanze.

i bimbi che hanno spesso assistito ai litigi potrebbero faticare a prendere sonno, presentare spesso malessere come mal di stomaco o mal di testa, e essere a maggiore rischio disturbi alimentari o tendenza all’utilizzo di sostanze. visione negativa della vita: conseguenza della bassa autostima e dei problemi legati alla salute mentale, che le continue liti tra genitori possono comportare.

Come spiegare i litigi ai bambini?

Non tutti i litigi, però, sono distruttivi per i bambini, soprattutto se si spiega ai piccoli perché i loro genitori si sono comportati in un certo modo.

Secondo la dottoressa Morin è importante non lasciare che la lite della sera prima cada nel dimenticatoio, bisogna discuterne con i bambini spiegando perché a volte due opinioni differenti possono portare i genitori ad alzare i toni.

In secondo luogo bisogna rassicurare i piccoli, agli occhi dei quali anche delle incomprensioni banali, possono sembrare liti di enorme portata, rispondendo alle loro domande e dicendo loro che i genitori si vogliono e gli vogliono ancora molto bene.

In ultimo bisogna chiedere scusa, soprattutto se spazientiti dalla lite i genitori hanno trattato male anche lui.