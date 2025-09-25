Bimba scopre che la madre ha perso la gamba per colpa di uno squalo: la sua reazione riporta il sorriso

La giovane madre della Florida aveva perso una gamba in seguito all’attacco di uno squalo nel 2022 e per molto ha avuto paura di raccontare alla figlia di quasi due anni l’accaduto, temendo di spaventarla. Una volta venuta a conoscenza della verità, la piccola non si è però affatto impaurita, ma anzi ha trasformato il trauma in un gioco: ora ogni volta che vede la protesi della madre, si avvicina con uno squalo giocattolo e finge di mangiarle nuovamente la gamba.

Quando Addison Strickland guardava sua figlia giocare, spesso si chiedeva come avrebbe reagito la piccola nel momento in cui avrebbe scoperto perché la mamma aveva una gamba amputata. Non si trattava di una semplice cicatrice, ma del ricordo di un incontro drammatico con uno squalo che le aveva cambiato la vita. L'idea di dover spiegare un episodio così traumatico a una bambina di appena due anni la preoccupava più di quanto volesse ammettere. Eppure, come spesso accade, i bambini sanno sorprendere con una leggerezza capace di smontare ogni paura.

L'attacco a Keaton Beach

Il 30 giugno 2022 Addison si trovava nelle acque poco profonde di Keaton Beach: Florida , alla ricerca di capesante, quando venne assalita da uno squalo lungo quasi tre metri. L'animale la trascinò sott’acqua, colpendole la gamba con un morso violentissimo. Solo l'intervento coraggioso del fratello, Rhett Willingham, riuscì a liberarla dalle fauci del predatore. Nonostante le cure immediate e una complessa ricostruzione chirurgica, i medici furono costretti ad amputare la gamba sopra il ginocchio.

Dopo l'operazione, la riabilitazione è stata lunga e dolorosa, con Addison che ha infatti dovuto imparato nuovamente a camminare con la protesi che le era stata applicata. Poco dopo l'incidente per, la scoperta della gravidanza aveva riportato gioia e speranza nella vita della donna e del suo compagno di lunga data, Ashton Strickland. La nascita della piccola Saylor ha cos' rappresentato per la coppia non solo il coronamento di un segno, ma anche un segno concreto di rinascita.

Lo sguardo ingenuo dei bambini

Quando Saylor ha cominciato a camminare e a esplorare il mondo circostante, Addison ha cominciato a temere che la piccola potesse spaventarsi di fronte alla "diversità" della madre o al racconto dell'accaduto. Un timore che però si è presto dimostrato infondato. In un video diventato virale su TikTok, Addison ha infatti raccontato come la piccola, che a breve compirà due anni, abbia reagito con la spontaneità tipica dei bambini. Ben lontana dall'essersi impaurita, Saylor ha preso la vicenda della madre in un gioco e ora, ogni volta che vede la madre seduta, prende i suoi giocattoli a forma di squalo e li avvicina alla protesi, fingendo di "mordere di nuovo la gamba". "Il fatto che la sua canzone preferita sia Baby Shark è la ciliegina sulla torta", ha ironizzato Addison nella didascalia del post.