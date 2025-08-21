“Sono entrata in sala parto vestita da Grinch”: il racconto della mamma canadese diventa virale

La notte di Halloween del 2022, la canadese Katelyn Eagleson era arrivata in ospedale truccata e vestita da Grinch: le contrazioni erano iniziate con un mese d’anticipo proprio durante il “dolcetto o scherzetto”. Tra le risate di medici e infermieri la neo-mamma ha comunque dovuto affrontare un travaglio durato 18 giorni, conclusosi fortunatamente con la nascita di una figlia in salute.

Credits: TikTok/ @kate_eagleson

Desiderosa di partecipare a un trend che spinge le persone a condividere sui social foto del proprio passato, una madre canadese, Katelyn Eagleson, ha recentemente mostrato ai suoi follower l'immagine immortalata nell'ottobre del 2022, quando si è ritrovata a vivere l’inizio del travaglio in circostanze decisamente fuori dal comune. Quando le doglie avevano cominciato a farsi sentire, Katelyn era infatti stata costretta a presentarsi in ospedale vestita da Grinch, con tanto di volto dipinto di verde, costume abbinato di Babbo Natale e persino una cipolla stretta in mano.

Dal "dolcetto o scherzetto" alla corsa in ospedale

La notte di Halloween Katelyn, incinta di otto mesi e con data presunta di parto fissata a fine novembre, aveva deciso di partecipare al tradizionale trick or treat (dolcetto o scherzetto, ormai molto in voga anche in Italia) con il fratello Samuel. Truccata di verde e con un costume da Santa Claus, la ragazza si era travestita dal personaggio creato dal Dr.Seuss e reso celebre in tutto il mondo dall'interpretazione di Jim Carrey nel film del 2000 Il Grinch.

Durante la serata, però, Katelyn ha cominciato a sentire le contrazioni del parto farsi sempre più intense e regolari, chiaro segnale dell'imminente travaglio. Chiamato il marito Colton, la giovane è stata così accompagnata d’urgenza al Vernon Jubilee Hospital, in British Columbia, senza avere il tempo di cambiarsi.

Un parto lungo e inatteso

Come raccontato dalla stessa Katelyn su TikTok, una volta arrivata in sala parto la situazione ha continuato ad oscillare tra la drammaticità del momento – i forti dolori, l'ansia per l'anticipo inaspettato, la preoccupazione per il parto – e l'ilarità che il suo aspetto provocava i presenti. Pur provando a mantenere la serietà e la compostezza del ruolo, medici e infermiera riuscivano a stento a trattenere le risate, tanto che la stessa Katelyn li aveva incoraggiati a lasciarsi andare. "Sapevo che la situazione era divertente, e volevo che anche loro si sentissero liberi di riderne", ha spiegato al sito Newsweek. Qualcuno è riuscito persino a scattare delle foto che immortalano la ragazza mentre rideva tra una contrazione e l’altra.

Credits: TikTok/ @kate_eagleson

Nonostante il tono leggero, la giovane mamma aveva comunque vissuto giorni difficili. Per ben 18 giorni è rimasta in travaglio, con contrazioni continue, fino alla nascita della sua bambina il 18 novembre. Una vera e propria maratona che Katelyn ha affrontato con coraggio e, soprattutto, con ironia. Oggi però, a distanza di quasi tre anni , la mamma sorride ancora a quell’esperienza e non vede l’ora di raccontarla alla figlia. "Non posso aspettare il momento in cui le mostrerò per la prima volta il film del Grinch – ha affermato – e subito dopo le farò vedere la mia foto in costume in ospedale". Intanto il video condiviso sui social ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti, confermando che quella notte di Halloween il Grinch non è riuscito a rubare il Natale ma ha portato con sé una nuova vita.