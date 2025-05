video suggerito

Donna entra in travaglio ma l’ostetrica non arriva: la neomamma spiega al marito come aiutarla a partorire Una venticinquenne americana, doula di professione, ha condiviso sui social il video in cui, rendendosi conto che il parto sarebbe avvenuto prima dell’arrivo dell’ostetrica, guida con calma il marito su come assisterla durante il travaglio: “É stato bravissimo e il bambino è nato perfettamente sano”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è raro che le nascite sorprendano con i loro tempi imprevedibili, ma quella di Auna Snyder ha davvero dell’incredibile. A 25 anni, mamma per la quarta volta e doula di professione, Auna aveva pianificato con cura un parto in casa assistito da una levatrice. Ma quando le contrazioni si sono fatte più intense, ha capito che non ci sarebbe stato tempo per aspettare l’ostetrica: il suo bambino stava per nascere, e lei avrebbe dovuto fare tutto da sola. O quasi. Con lucidità e sangue freddo, Auna ha infatti guidato il marito Josh passo dopo passo nella nascita del loro bambino, trasformando un momento potenzialmente caotico in un esempio straordinario di consapevolezza e forza.

Una nascita più veloce del previsto

Auna, residente in Georgia, negli Stati Uniti, aveva pianificato ogni dettaglio del parto. Ma né lei né l’ostetrica avevano previsto una fase espulsiva così rapida. Quando si è resa conto che la levatrice non sarebbe arrivata in tempo, non si è lasciata prendere dal panico. "Sapevo semplicemente cosa dovevo fare e l’ho fatto", ha raccontato a Newsweek. In un video poi condiviso online, si sente Auna dare indicazioni chiare al marito Josh, spiegandogli esattamente come aiutarla.

Istruzioni in diretta… tra le contrazioni

La scena, ripresa in parte nel video diventato virale, mostra Auna, accovacciata sopra la vasca del parto, mentre dice al marito: "Non devi fare altro che passarmi il bambino, sollevalo e portalo al mio petto". La precisione con cui guida Josh – incluso il dettaglio di passare il neonato sotto le gambe per non ostacolare il cordone ombelicale – ha impressionato migliaia di utenti. In sottofondo si sente la voce esitante del marito: "Vuoi che lo passi da sotto, così?".

Quando la competenza fa la differenza

Plasmata dall’esperienza come doula, una figura non medica deputata al supporto della madre prima, durante e dopo il parto, Auna ha dimostrato quanto la conoscenza del proprio corpo e delle fasi del parto possa fare la differenza. I parti in casa, se programmati e seguiti da personale qualificato, sono considerati sicuri per gravidanze senza complicazioni. Ma Auna ha mostrato che, in situazioni impreviste, essere consapevoli di ciò che accadrà durante il travaglio può rivelarsi essenziale. "Ho voluto condividere il video per incoraggiare le altre mamme a sentirsi padrone del proprio parto", ha spiegato.

Dopo due ore e venti minuti di travaglio, il bambino è venuto al mondo in perfetta salute, senza complicazioni. "Josh è stato incredibile", ha commentato con orgoglio Auna, convinta che, dopo questa avventura, lei e il marito siano pronti ad affrontare qualunque sfida li attenda nel cammino della genitorialità.