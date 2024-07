video suggerito

Ballare in gravidanza induce davvero il travaglio e riduce il dolore del parto? Gli studi sulla labor dance La labor dance da semplice trend su TikTok è diventato oggetto di studi di medici e ostetrici, i benefici della danza sono innumerevoli, soprattutto della danza del ventre, ma non tutte le donne sono in grado, durante le contrazioni di alzarsi per ballare.

A cura di Sophia Crotti

La labor dance, il ballo della gravidanza che spopola su TikTok induce davvero il travaglio e riduce il dolore? Il parere della scienza

Se si fa un giro sui social network si possono incontrare video di donne che ballano a ritmo di musica mentre indossano un camice in ospedale, sole o insieme a un gruppo di ostetriche, mentre si trovano a casa con i loro partner, con le amiche, ma tutte accomunate da una caratteristica, un pancione tanto grande da non lasciare alcun dubbio: sono al nono mese di gravidanza.

Si chiama labor dance, è diventata virale su TikTok, ed ha circolato così tanto da convincere gruppi di studiosi ad indagare sugli effetti benefici della danza in gravidanza. I ricercatori hanno cercato di capire se davvero può ridurre la percezione del dolore durante le contrazioni, indurre la rottura delle acque e l’inizio del travaglio e migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione pre-parto.

La labor dance: da trend di tiktok a studio scientifico

Se si digita su Tiktok “labor dance” compaiono centinaia di video di donne che fanno ondeggiare i fianchi, mentre sorreggono il pancione a ritmo di una canzone creata ad hoc per il trend, dal titolo “baby mama song”.

Alcune danzano in ospedale, mentre con un braccio si aggrappano all’asta metallica sulla quale si trova la flebo, perché dicono che il ballo le aiuta a sopportare il dolore delle contrazioni.

Il sito dell’NHS, indica tra le posizioni che i partner possono assumere per aiutare le compagne durante il travaglio anche il ballo, inteso però come un leggero dondolio o una camminata lenta da mettere in pratica tra una contrazione e l’altra.

Le donne su Tiktok invece si scatenano in danze che, a loro dire, indurrebbero il parto, tra i commenti che si possono leggere sotto ai loro video ci sono quelli di donne che hanno vissuto una gravidanza troppo dolorosa o traumatica per poter ballare prima del parto, e altre che invece si lamentano perché a loro le ostetriche hanno impedito di ballare in quel modo.

Tra i benefici che le donne in procinto di partorire annoverano riguardo alla labor dance ci sono:

il fatto che ondeggiare e far muovere il pancione aiuti il bimbo a scendere e ad incanalarsi per il parto

aiuti il bimbo a scendere e ad incanalarsi per il parto la danza rilascia endorfine, un antidolorifico naturale e migliora l’umore riducendo, per quanto possibile la paura del parto.

Gli studi scientifici sulla danza della gravidanza

Da semplice trend su TikTok la danza per indurre il travaglio o migliorare i dolori prima del parto è diventata oggetto di studio.

Per la scienza era già appurato che l’esercizio fisico in gravidanza fosse benefico, soprattutto per allenare il pavimento pelvico, ma poco si sa dell’attività fisica durante il travaglio.

Come suggerisce uno studio pubblicato sulla National Lybrary of Medicine nel 2020 la danza del ventre, per esempio rafforza i muscoli protagonisti durante il travaglio, l’espansione dei cerchi dell’anca allentano e rilassano i muscoli del bacino e del pavimento pelvico, e aiutano il feto a spostarsi verso il basso.

Anche il fatto che la mamma per danzare stia in piedi secondo la ricerca è molto importante, perché permette una migliore circolazione del sangue materno-fetale, la possibilità che avvenga un parto vaginale e che provi meno dolore. Secondo lo studio, però, la danza non ridurrebbe la durata del travaglio, ma migliorerebbe la percezione del dolore, soprattutto per le donne che avevano ballato mezz’ora o un’ora prima del travaglio.

Uno studio realizzato in Turchia su un gruppo di donne che hanno partorito tra il 1 aprile 2017 e il 31 ottobre dello stesso anno, dal dipartimento di ostetricia dell’Università di Selcuk, ha evidenziato come la danza, intesa come un leggero ondeggiare, mentre ci si sostiene al corpo del partner, abbia influito positivamente l'esperienza del travaglio di ciascuna di loro.

Come specifica lo studio, molte donne cercano di ricorrere a strumenti non invasivi per superare i dolori di questa fase, anche perché tante non sono soddisfatte dalla terapia del dolore somministrata, e la danza è in grado di ridurre il dolore nella prima e nella seconda fase del travaglio, ma sembrerebbe anche rendere le donne più serene e meno spaventate.

Un altro beneficio è sul bambino, rimanendo in piedi le donne favoriscono la sua ossigenazione alla nascita. Non importa che la donna abbia con sé un partner, un’ostetrica o un genitore che la supporti nella danza, secondo la ricerca, ciò che è certo è che ballare, se ne è in grado e se la sente, rende l’esperienza del parto molto più positiva.