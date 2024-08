Avere una casa pulita e ordinata rende la famiglia più felice, lo dice la scienza Tutti abbiamo provato quella sensazione di relax alla fine delle faccende di casa, non è più un mistero che un ambiente ordinato e profumato ci metta infatti di buon umore, ma che stress pulire! Con l’arrivo dei dispositivi robotici potremo dimezzare la fatica e goderci solo il benessere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Quello dell'home cleaning è un mondo vastissimo, che ha molto a che fare anche con il nostro benessere psicofisico. Non a caso negli ultimi anni ha spopolato il trend del “decluttering” (sbarazzarsi di tutti gli oggetti superflui che abbiamo in casa) e i video di pulizie che sui social raggiungono milioni di views dispensando trucchi e consigli. Ma perché? Secondo i ricercatori avere una casa pulita, ordinata e profumata ci rende più felici, aumentando le endorfine capaci di abbassare ansia e stress. Un bilanciamento ormonale che sul lungo periodo fa la differenza sul benessere quotidiano. Eppure c'è un rovescio della medaglia, perché pulire è invece un'operazione stancante, dispendiosa, e per tanti addirittura odiata!

In questo caso arriva in nostro soccorso la tecnologia, che anche nel campo delle pulizie domestiche ha fatto passi da gigante. Con l'arrivo di lavatrici, lavastoviglie e lavasciuga le nostre vite sono migliorate sensibilmente, ma l'elettrodomestico più amato rimane l'aspirapolvere. Ormai non è più un ingombrante attrezzo da lasciare nel ripostiglio e tirare fuori giusto il tempo utile affinché il filo si incastri da qualche parte, ma sono diventati dei veri e propri robot ultra-intelligenti che avviano le pulizie con una semplice chiamata, arrivando negli angoli più insidiosi e dimenticati! È il caso dell’offerta dell'azienda leader Roborock che ha da poco lanciato sul mercato i suoi nuovi dispositivi.

Se per tanti aspirare e lavare i pavimenti è un lavoro quotidiano quasi estenuante, l'aiuto di una soluzione leggera e smart può essere considerato un vero alleato di benessere. Le pulizie 2.0 infatti sono in grado di rendere più efficienti le faccende facendoci risparmiare nel concreto tempo prezioso e arrivando più facilmente al nostro obiettivo: sentirci bene in una casa pulita e profumata. Se pensiamo al FlexiPro, un aspirapolvere e aspiraliquidi intelligente che lava, asciuga e riesce a gestire in autonomia la potenza in base allo sporco rilevato, si ha subito la sensazione di assistere a una piccola, grande rivoluzione.

Che la tecnologia arrivi in nostro aiuto per rendere le incombenze quotidiane più leggere è infatti il segno di una società che vuole essere più felice e meno stressata. D'altronde risparmiare tempo in casa vuol dire anche potersi finalmente concedere momenti ben più arricchenti da dedicare a sé o a chi amiamo.

