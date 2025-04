video suggerito

“A casa mia non ci sono regole”: la scelta di una madre che lascia fare ai figli tutto ciò che vogliono Una madre di quattro bambini ha deciso di sfidare le convenzioni e adottare un approccio educativo basato sulla libertà totale: nessuna regola fissa, orari o obblighi. Il suo metodo, che promuove l’autonomia e il non intervento, sta però suscitando un accesso dibattito tra chi lo considera liberatorio e chi teme le sue implicazioni a lungo termine. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si tratta di scegliere il meglio per i propri figli, ci sono genitori che scelgono di seguire le regole tradizionali e altri che decidono di rompere gli schemi. Jeri-Leah, mamma di quattro bambini, ha scelto la seconda strada, anche se il suo approccio sta facendo discutere milioni di persone. La sua filosofia è semplice: non esistono regole in casa. Niente orari fissi per i pasti, niente obbligo di aiutare con le faccende domestiche e un limite illimitato di tempo davanti agli schermi. Una vera e propria rivoluzione, ma che molti hanno interpretato come una resa incondizionata per fuggire alle proprie responsabilità di genitore.

La politica della libertà totale

Jeri-Leah ha deciso di condividere su TikTok la sua idea di genitorialità. "Non ci sono regole, potete mangiare quando volete, fare merenda in qualsiasi momento, e io farò tutte le faccende per voi", dice Jeri-Leah, che non si preoccupa di imporsi limiti. "Io cucino volentieri quattro pasti separati se necessario, e non vi costringerò mai a finire ciò che c'è nel piatto", aggiunge.

Non ci sono nemmeno orari per andare a letto. I bambini sono liberi di scegliere quando dormire e, spesso, finiscono nel letto della madre, che accoglie senza problemi la loro presenza. La madre non ha nemmeno grosse obiezioni al linguaggio, purché venga rispettato il contesto: "Si possono dire parolacce, ma in pubblico no. E non si dicono mai davanti alla nonna".

Un approccio che divide

Mentre alcune persone hanno lodato Jeri-Leah per aver creato un ambiente domestico dove i bambini non sono vincolati a regole rigide, molti altri si sono mostrati benpiù scettici riguardo alle potenziali conseguenze di un tale stile educativo.

Tra i commenti sul suo video, si leggono infatti pareri contrastanti. C'è chi apprezza l'idea di non forzare i bambini a mangiare tutto ciò che c'è nel piatto, affermando – con ragioni sostenute anche da molti esperti – che questo può effettivamente promuovere una relazione sana con il cibo. D'altro canto, c'è chi sostiene che una casa senza regole possa portare a serie conseguenze negative a lungo termine, come la totale assenza di autocontrollo e freni inibitori. Un utente ha ad esempio riflettuto sul fatto che crescere senza imparare a tenere in ordine la propria stanza o sapere di dover rispettare degli orari, può portare a difficoltà nella vita adulta, come la gestione della casa e delle proprie responsabilità.

Un modo rischioso di concepire la genitorialità

Nonostante le molte critiche alla sua visione dell'educazione nei confronti dei figli, Jeri-Leah ha continuato a difendere le proprie scelte, sostenendo di voler crescere i propri figli in un ambiente più flessibile, dove il controllo e la disciplina non sono imposti in modo rigido, ma piuttosto accompagnati da un affetto incondizionato. "Sono la vostra mamma, e questo è il mio lavoro: prendermi cura di voi senza imporvi limiti", è il mantra che Jeri-Leah ripete ai suoi bambini.

Tuttavia, nonostante l'intento in buona fede, l'atteggiamento di Jeri-Leah continua a sollevare qualche dubbio, soprattutto per la questione riguardante il rispetto degli orari. I bambini hanno infatti un estremo bisogno di regole e routine per poter crescere sereni e autonomi. Senza tali riferimenti, infatti, i piccoli non solo non imparano a controllare i propri istinti, ma non riescono nemmeno a conoscere e comprendere i propri limiti. Se ad esempio un bimbo si abitua a stare alzato fino a tardi, non regolarizzerà mai il proprio riposo, con pesanti conseguenze sulle energie a disposizione durante la giornata e sul suo stesso sviluppo, visto che l'ormone della crescita si attiva proprio durante il sonno notturno.