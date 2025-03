video suggerito

A 7 anni chiede ai genitori di farlo vestire per Carnevale come il suo supereroe: il medico che lo ha salvato Un bimbo ha chiesto ai suoi genitori di potersi vestire per Carnevale come il medico che lo ha salvato da una brutta malattia al cuore durante la Pandemia, il dottor Giuseppe Santoro.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Facebook del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Quando i suoi genitori hanno chiesto al loro bimbo, Roberto, da che supereroe volesse vestirsi per Carnevale, lui non ha esitato un attimo, affermando che voleva indossare i panni di quel medico che nel 2020, in piena Pandemia lo ha salvato. Si tratta del dottor Giuseppe Santoro, emodinamista pediatrico, direttore del Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci”, Fondazione CNR-Regione Toscana “G. Monasterio”, Massa.

La malattia di Roberto e l'incontro con il medico

Roberto arriva dalla Campania, ma conosce il dottor Giuseppe Santoro, anch'egli di origini partenopee, presso l'Ospedale di Massa Carrara, specializzato in malattie cardiovascolari. Siamo in piena pandemia da Covid-19 e mentre il mondo chiude le sue porte, il dottor Santoro apre le braccia a questo bambino, che ha contratto il virus. I genitori del piccolo, come spiega un comunicato stampa proveniente dalla fondazione Monasterio, decidono di sottoporre il piccolo ad un'ecografia al cuore per accertarsi che stia bene e proprio da quell'esame emerge il soffio al cuore del bambino.

Seguono una serie di approfondimenti che rivelano, purtroppo, una malattia cardiaca del piccolo. Sembra che l'unica soluzione possibile sia un'intervento a cuore aperto, fino a che la famiglia non si rivolge al dottor Santoro. Il medico paventa ai genitori la possibilità, presso l'Ospedale del Cuore di Massa, di un intervento molto meno invasivo, tramite il quale il piccolo Roberto sarebbe guarito dalla patologia senza però aprire il torace. L'intervento è stato effettuato con una procedura mini-invasiva, che ha permesso a Roberto di correre meno rischi e riprendersi tempestivamente. A pochi giorni dall'operazione l'allora piccolissimo Roberto, dopo essersi ripreso, ha potuto vivere con estrema serenità i primi giorni di scuola materna.

Il desiderio di vestirsi come il suo supereroe

Il supereroe del piccolo Roberto, come scrive tramite il suo profilo Facebook Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, è proprio il dottor Giuseppe Santoro che "Non ha il mantello, non lancia ragnatele e non ha la vista a raggi X. Ma ha un potere unico: cura i bambini". Sotto al post piovono a decine i commenti di chi, per esperienze simili, non riesce a far altro che definire quel medico capace di operare il cuore dei piccoli, come un supereroe. Così Roberto non ha avuto dubbi quando la sua mamma gli ha chiesto da cosa avrebbe voluto vestirsi per Carnevale, rispondendo da medico, come il dottor Santoro, il suo eroe.

La donna ha speso parole meravigliose per il professionista, definendolo un'eccellenza della medicina italiana e per la struttura che li ha ospitati, durante uno dei momenti più complessi della loro vita, la malattia del figlio. "Abbiamo toccato con mano professionalità e gentilezza a partire dall’accettazione; l’ospedale si è preso cura di noi pensando ad ogni cosa. Siamo grati veramente a tutti, impossibile nominare ciascuno perché sono tantissimi, abbiamo trovato conforto in tutti, dall’OSS che mi ha consolata fuori dalla sala operatoria, ai medici e agli infermieri che venivano a trovarci in camera" spiega intervistata dall'0spedale. Quando però le chiedono di parlare nello specifico del Dottor Santoro non esita ad elogiarne l'aspetto professionale e quello umano: "Ha una capacità speciale, quella di instaurare una complicità unica con i suoi piccoli pazienti”. Ed è forse proprio questo il superpotere che Roberto ha colto, decidendo di fare del suo medico il suo mito, degno anche di un costume a tema per Carnevale con tanto di stetoscopio e camice.