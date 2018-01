Non ha potuto godersi neppure un dollaro della straordinaria vincita fatta: Donald Savastano, un uomo australiano di 52 anni, è infatti morto tre settimane dopo aver vinto oltre un milione di dollari alla lotteria. Recentemente i medici gli avevano diagnosticato un tumore allo stadio terminale e l'avevano avvertito che sicuramente, salvo veri e propri miracoli, avrebbe avuto i giorni contati. Anche per questo Donald ha deciso di tentare la fortuna, nella speranza – remotissima – che con una vincita avrebbe potuto lasciare un ricordo ancor più bello (e anche "concreto") alla sua famiglia e agli amici più cari.

Per questo meno di un mese prima di morire si è recato dal suo tabaccaio di fiducia ed ha acquistato un gratta e vinci: poco prima di giocare ha confidato di non avere molte speranze, ma che con una vincita avrebbe voluto acquistare un nuovo camion, pagare dei vecchi debiti e magari fare qualche bel regalo. Non sapeva ancora di avere un cancro ai polmoni che si era espanso anche al cervello. E non sapeva, naturalmente, neanche che la malattia era così grave che non gli avrebbe lasciato che poche settimane di vita.