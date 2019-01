La divisione è netta: da una parte l’Ue che sta con Juan Guaidò, dall’altra la Russia con Nicolas Maduro. In mezzo c’è l’Italia che, nonostante la volontà di Salvini di seguire i partner europei, continua a non schierarsi apertamente, al contrario di quanto fatto da quasi tutti gli altri governi europei. Per la Russia in Venezuela è in corso “un tentativo di colpo di stato da parte degli Stati Uniti”. Posizione espressa durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocata proprio per dibattere sulla questione del paese sudamericano. L’Ue, intanto, attraverso l’Alto rappresentante per gli affari esteri, Federica Mogherini, ha chiesto che si tengano urgentemente “elezioni presidenziali liberi, trasparenti e credibili”. Nel caso in cui non arrivi un annuncio in tal senso, “l’Ue prenderà nuove misure, anche sulla questione del riconoscimento della leadership del Paese”.

Francia, Germania e Spagna intanto si sono schierate senza dubbio contro Maduro, dando un ultimatum per la convocazione di nuove elezioni. Entro 8 giorni, oppure arriverà il riconoscimento del presidente autoproclamato Juan Guaidò. Ai tre paesi europei si è aggiunto anche il Regno Unito: tutti i principali leader hanno espresso chiaramente la loro posizione, aprendo al riconoscimento legittimo di Guaidò. Lo scontro, ora, è tra Russia e Stati Uniti con il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha definito Maduro come il creatore di “un regime che ha represso il popolo”. Anche Pompeo invia un chiaro messaggio sulla necessità di svolgere libere elezioni al più presto.

Arriva anche la risposta di Maduro: “Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela – scrive – mettendo da parte la nostra sovranità e instaurando un governo fantoccio dell’impero statunitense”.

Il silenzio italiano

La posizione del governo italiano rimane però incerta, senza dichiarazioni pubbliche da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, né dei ministri del Movimento 5 Stelle. A provare a spronarli ci pensa il leader della Lega, Matteo Salvini, sostenendo che hanno fatto bene Francia, Germania e Spagna “perché Maduro sta piegando con la violenza e con la fame un popolo. Lo dico perché ci sono anche tanti italiani in Venezuela che stanno soffrendo, quindi spero che anche il governo italiano abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo venezuelano, il diritto a libere elezioni, alla democrazia”. Rivolge un appello, e una dura critica, all'Italia anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: "Spagna, Francia e Germania hanno preso una posizione chiara e dura contro il dittatore Nicolas Maduro. L'Italia tace. È una vergogna rimanere in silenzio e non avere il coraggio di scegliere di stare dalla parte di Guaidò", scrive su Twitter.