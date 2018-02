Dopo la tragedia sfiorata di domenica quando un pilone è crollato sul ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma, nel primo pomeriggio di lunedì un nuovo crollo ha interessato la città lagunare probabilmente a causa del maltempo e soprattutto del forte vento. Questa volta nessun danno in strada ma comunque sono state coinvolte e danneggiaste alcune auto. Il crollo infatti ha interessato un traliccio di oltre venti metri di altezza installato nell'area del parcheggio al Porto nuovo di Fusina, nei pressi della banchina in cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. Fortunatamente nemmeno questa volta si sono registrati vittime o feriti visto che per puro caso nessuno stava passando i quel momento

L'episodio tra le 16 e le 17 di lunedì quando la torre faro, usata anche come antenna telefonica, si è improvvisamente rovesciata su un lato, schiantandosi nel parcheggio adiacente e colpendo alcune auto in sosta. In totale son state quattro le vetture colpite dal palo di cui una in pieno. Dopo l'incidente sul posto sono soccorsi i tecnici per rimuovere i detriti e il pesante manufatto in cemento. Sui motivi della caduta è stata avviata una indagine che dovrà accertare se sia stato solo colpa del vento visto che il pilone è stato sradicato dalle fondamenta.

Il personale dell'area in realtà si era già accorto che qualcosa non andava e aveva già provveduto a staccare la corrente. "Al mattino ci siamo accorti dello sbandamento del palo per l’illuminazione del parcheggio retrostante; abbiamo precluso dalle lavorazioni l’area adiacente al palo e abbiamo eseguito subito un sopralluogo con l’impresa per la sua messa fuori servizio (abbiamo cioè provveduto a staccare la corrente elettrica) e successiva messa a terra e smontaggio del palo" ha affermato infatti il direttore generale di Venice Ro-Port Mos, aggiungendo: "Purtroppo le condizioni meteo hanno fatto precipitare la struttura metallica prima che fosse possibile intervenire allo smontaggio. La caduta del palo di illuminazione ha coinvolto solo le automobili in adiacenza. Nessuna persona è stata coinvolta"