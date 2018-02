in foto: Crollato pilone sul ponte della Libertà (Twitter).

Tragedia sfiorata a Venezia. Un pilone è crollato sul ponte della Libertà, che collega la città lagunare alla terraferma, a causa del forte vento questa mattina, domenica 25 febbraio, intorno alle 11. Si tratta di un grosso palo, di quelli che reggono la segnaletica stradale. Le immagini dell'incidente, pubblicate da alcuni utenti su Twitter, hanno immediatamente fatto il giro del web. Non ci sono feriti, ma il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni e non si sa quanto sarà necessario per ripristinare la circolazione. Inoltre, nel crollo è stato danneggiato anche uno dei pali di sostegno del sistema di elettrificazione della tranvia.

"All’improvviso il bus ha frenato e ci siamo ritrovati a pochi metri dal pilone crollato – ha raccontato una testimone che si trovava a bordo di un bus della linea 2 Actv, che ha evitato per pochissimo di venire schiacciato –. La prontezza di riflessi dell'autista ci ha salvato. La due macchine che si trovavano davanti a noi si sono fermate a pochi centimetri dal pilone". Tutti i mezzi pubblici, vista la strada interdetta, sono stati per il tempo necessario deviati verso la stazione ferroviaria di Mestre, da lì l'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Si sconsiglia di prendere l'auto per raggiungere il capoluogo lagunare.