Ha ucciso la ex moglie e i due figli il giorno di Natale a Phoenix, nello Stato USA dell’Arizona. Anthony Milan Ross è un noto chef vegano, autore e speaker motivazionale che ha sofferto di depressione ma che recentemente diceva di ave “cambiato la propria vita”. Poco più di un’ora prima della sconvolgente strage, il 45enne americano aveva pubblicato un toccante video sulla propria pagina Facebook, in cui appariva accanto al figlio di undici anni, Nigel, mentre cantava una tipica canzone natalizia. Ieri la polizia ha confermato che Milan Ross è stato arrestato nella serata del 25 dopo una sparatoria durata ben sei nel complesso residenziale doveva viveva a Phoenix, secondo l'AZ Central. Il quarantacinquenne deve ora rispondere di tre capi d’accusa relative ad omicidio di primo grado e numerose altre imputazioni. Non sarebbe rimasto ferito nella sparatoria. Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti di averlo visto sparare alla sua ex moglie, Iris, mentre cercava di scappare da lui. Poi, quando gli hanno chiesto se stava bene, l’uomo ha risposto di "no" e ha puntato la pistola contro di loro prima di entrare nel suo appartamento, dove i testimoni hanno detto di aver sentito altri due o tre spari, secondo la polizia.

Ross, che era comunemente conosciuto come Milan dai suoi fan, ha perso una notevole quantità di peso negli ultimi 20 anni quando è passato ad uno stile di vita vegano. Dopo essere diventato uno chef, ha iniziato a scrivere e fare video ispiratori sulla sua trasformazione e sul suo nuovo stile di vita. L’uomo è apparso anche affianco a James Cameron e Samuel L Jackson in un documentario sul veganismo. Il suo profilo Facebook ha oltre 6.200 follower, ma il numero nelle ultime ore pare essere diminuito con la diffusione della notizia della tragedia. Tuttavia, Ross stava anche combattendo la depressione, secondo la sorella di Iris, Mary Wogas. "Ho ricevuto un messaggio ieri alle 14:52" ha detto Wogas all'ABC 15, spiegando che gli sms provenivano dal suo ex cognato. “Il primo diceva: ‘Ho appena ucciso Iris e i bambini’, il secondo messaggio invece: l’ho fatto con una pistola’ Sapevo che quell'uomo era molto instabile, sapevo che aveva un lato molto, molto oscuro” ha spiegato la sorella e zia delle vittime.