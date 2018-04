Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta Nashville, nel Tennessee, alle 3:25 del mattino (ora locale, le 10.25 in Italia). Stando a quanto riferito dalla polizia locale, un uomo armato ha aperto il fuoco in un ristorante alla periferia della città americana, prima di essere disarmato da un cliente e fuggire a piedi. Una delle persone al ristorante avrebbe fatto a pezzi l'arma del presunto attentatore. "Si tratta di un uomo bianco con i capelli corti", ha scritto la polizia locale in un comunicato. Ha "tolto il cappotto" dopo aver sparato con la sua pistola ed "ora è nudo".

Metro Nashville Police ho twittato che il sospetto sarebbe Travis Reinking, 29 anni. "Chiunque lo veda è invitato a chiamare la polizia al 615-862-8600". Le autorità lo hanno identificato dopo aver appurato che il veicolo con cui è stato visto l'uomo armato è registrato sotto il suo nome. La sparatoria è avvenuta presso il ristorante The Waffle House, che si trova a circa 16 miglia a sud-est del centro di Nashville.