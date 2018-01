Sei vigili del fuoco volontari americani sono accusati di aver violentato una 17enne e di aver pubblicato il video dello stupro su Snapchat. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso aprile a Strasburg, in Virginia, ed ora tutte le persone coinvolte sono state arrestate e messe sotto processo. Si tratta di Nathan Hirschberg, 26 anni, Andrew Key, 24, Dale King, 36, Bradly Marlin, 21 anni, Christopher Pangle, 32, Fabian Sosa, 25 anni. La madre della presunta vittima ha fornito alla polizia gli screenshot dell'aggressione, presi di dalla piattaforma di social network Snapchat, secondo quanto rivelato da FOX 5.

Gli investigatori evidenziamo come le immagini dimostrino che la ragazza era "altamente ubriaca" e "intimidita" da tutti i sospettati. La donna ha assicurato che i rapporti sessuali non erano consensuali. Stando alle ricostruzioni, la teenager sarebbe stata violentata in più luoghi nell’arco di diverse ore (a casa di uno di loro, in un hotel, persino nella caserma dei pompieri). I sospettati ora rischiano fino a 12 mesi di carcere, oltre a $ 2.500 di multa, secondo quanto riferito da Fox 5. La polizia di Stato della Virginia ha iniziato a indagare sul caso dopo che il sindaco di Strasburg è stato informato del filmato circolato sui social network. Inequivocabile il titolo: "Violenza di gruppo su una donna di 17 anni da parte dei membri del vigili del fuoco di Strasburg” si legge sui media USA.