I giornali dello stato del New Jersey hanno dato ampio risalto alla storia di Brianna, una normalissima vacca protagonista di quello che è stato descritto come un atto di coraggio più unico che raro. L'animale, destinato al macello, è infatti riuscito a scappare e mettersi in salvo: si trovava a bordo di un camion da trasporto per animali, sull’autostrada, a pochi chilometri dal mattatoio, dove sarebbe stata uccisa. Ma lei, "mucca coraggiosa" (come scrivono i giornali statunitensi), doveva dare alla luce un vitello. Cadendo dalla parte superiore dal mezzo ha iniziato la sua fuga per la libertà. Portata allo Skylands animals sanctuary and rescue, lo scorso 29 dicembre ha fatto nascere il figlio, Winter.