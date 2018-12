La figlia, assistente di volo per la Delta Airlines, avrebbe dovuto lavorare anche durante le feste e quindi il suo papà, per poter trascorrere un po’ di tempo insieme a lei il giorno di Natale, ha prenotato ben sei voli. E così questo papà, un signore americano che si chiama Hal, ha trascorso il 24 e il 25 dicembre volando da una parte all’altra degli Stati Uniti pur non dovendo raggiungere alcuna destinazione. Il suo obiettivo era appunto volare insieme alla figlia hostess che nel frattempo avrebbe lavorato. A raccontare la bella storia di Natale è stato un passeggero di uno dei voli prenotati da Hal, Mike Levy. Lo ha fatto con un post su Facebook che ben presto è stato condiviso migliaia di volte diventando virale in rete (nel momento in cui scriviamo si contano oltre 31000 condivisioni).

Mike, in volo la vigilia di Natale da Fort Meyers a Detroit, aveva come vicino in aereo proprio il papà della hostess che, durante il viaggio, evidentemente gli ha raccontato la sua storia. Una storia emozionante che ha spinto Levy, molto colpito da quel gesto, a scattare qualche foto di Hal e di sua figlia e a scrivere qualche parola su Facebook. “Ho avuto il piacere di sedermi accanto a Hal durante il mio volo di ritorno a casa: sua figlia Pierce era la nostra assistente di volo e doveva lavorare per Natale. Hal ha deciso che passerà le vacanze con lei, quindi volerà oggi e domani per tutto il Paese per trascorrere il tempo delle feste con sua figlia. Che padre fantastico! Vi auguro un buon Natale!”, ha raccontato Levy su Facebook.

Pierce Vaughan, la fortunata figlia di Hal, ha poi condiviso il post di Mike su Facebook ammettendo che il viaggio con suo padre è stato un successo e ringraziando quanti l’hanno aiutata a trascorrere del tempo col genitore a Natale.