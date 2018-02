Robert Mueller, procuratore speciale che sta effettuando le indagini sul Russiagate, ha annunciato che un grand giurì federale ha incriminato tredici cittadini russi e tre entità russe nell'ambito dell'inchiesta sulle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. "Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani", si legge nelle 37 pagine del provvedimento. Secondo l'atto d'accusa, gli imputati da inizio a metà 2016 "sostennero la campagna presidenziale dell'allora candidato Donald J. Trump per danneggiare Hillary Clinton". "Un'organizzazione", conosciuta come Internet Research Agency LLC, "cercò di condurre quella che chiamava una ‘guerra dell'informazione' contro gli Stati Uniti d'America "attraverso finti profili" sui social media. "Intorno a maggio 2014, la strategia dell'organizzazione programmò di interferire con le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, con l'obiettivo dichiarato di diffondere la sfiducia verso i candidati e il sistema politico in generale". Tre imputati sono accusati di associazione a delinquere per frode bancaria, altri cinque imputati sono accusati di furto di identità aggravato.

Rod Rosenstein, vice ministro della giustizia americano, ha commentato le incriminazioni sottolineando che lo scopo della campagna era "infondere sfiducia" nel voto ma che non ci sono certezze sugli esiti dell'operazione: "Non c'è alcuna prova che i risultati delle elezioni presidenziali del 2016 siano stati influenzati", ha detto. Da Mosca, invece Maria Zakharova ha scritto su Facebook: "E' un'assurdità. Viene fuori che erano 13, secondo il ministero della Giustizia Usa. Tredici persone avrebbero fatto ingerenza nelle elezioni americane?! Tredici contro il bilancio miliardario dei servizi segreti? Contro lo spionaggio e il controspionaggio? Contro le nuovissime elaborazioni e tecnologie… assurdità? Sì, ma questa è l'odierna realtà politica americana".