"Berlusconi in galera. AnonPlus fornisce prove alla magistratura". È questa la singolare "ultim'ora" che i lettori del sito de Il Giornale hanno trovato in homepage questa mattina dalle 6:30 in poi. La "notizia" aveva lo stesso carattere utilizzato di solito per le "ultim'ora" pubblicate dal sito del noto quotidiano. Si è trattato, ovviamente, di una azione degli hacker di AnonPlus, un collettivo che già in passato si era reso protagonista di gesti dimostrativi nei confronti di alcune forze politiche. A raccontarlo è lo stesso quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che spiega come alcuni "hacker questa notte sono riusciti a entrare nel nostro portale cambiandone alcune configurazioni e pubblicando una notizia falsa".

La redazione del Giornale aggiunge qualche particolare, raccontando come "per dare maggior rilievo all'incursione o per far sparire un articolo che a loro risultava scomodo, i pirati informatici hanno cancellato l'articolo del vice direttore del Giornale, Francesco Maria Del Vigo, che si trovava in apertura di homepage. Si trattava di un articolo sui "furbetti del male assoluto", ovvero su quei grillini che sono in affari grazie a Silvio Berlusconi".

Al momento, la situazione è tornata alla normalità e non ci sono "ripercussioni" dell'azione degli hacker. Si tratta di un collettivo che aveva in qualche modo rivendicato altre azioni nei confronti del PD di Matteo Renzi e di Matteo Salvini, di cui erano state divulgate alcune e-mail e pubblicati alcuni status sul profilo Facebook.