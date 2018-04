Era stato dichiarato colpevole di aver ucciso a sangue freddo una bambina di soli 5 anni e la nonna durante una festa di compleanno per bimbi. Per questo un uomo di 31 anni è stato giustiziato nelle scorse ore nello stato del Texas, in Usa, in esecuzione di una condanna a morte inflitta dai giudici locali nove anni fa. Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto registrata proprio in Texas. Al 31enne è stata praticata una iniezione letale mercoledì sera ora locale nonostante un ultimo disperato appello da parte degli avvocati per rimandare l'esecuzione. L'appello infatti è stato rigettato e subito dopo il 31enne è stato ucciso.

L'efferato delitto di cui Davila era stato protagonista risale a dieci ani fa quando sparò all'impazzata con un fucile semiautomatico a una festa di compleanno tra bambini dove erano presenti numerosi piccoli con i loro familiari. A terra rimasero senza vita la piccola Queshawn Stevenson e la nonna 48enne Annette Stevenson, altre quattro persone rimasero ferite inclusa la ragazzina che stava celebrando il suo nono compleanno. La sparatoria secondo la polizia era una rappresaglia contro uno dei genitori presenti che aveva avuto un precedente scontro con Davila nell'ambito di un gang locale. L'uomo era stato catturato il giorno successivo dopo una breve caccia della polizia.