Una coppia di turisti britannici ha denunciato di aver trovato una telecamera nascosta in un appartamento che avevano prenotato su Airbnb. Dougie Hamilton, il turista di Glasgow che ha denunciato il fatto, ha detto che la telecamera era nascosta in un orologio digitale che gli è sembrato subito sospetto perché era collegato a un filo “come un caricatore del telefono”. Quella microcamera, secondo quanto accertato dalla coppia, puntava sul letto. Il trentaquattrenne – che ha raccontato l'episodio su Facebook – ha detto che lui e la sua ragazza erano appena tornati nell'appartamento dopo una giornata trascorsa a visitare Toronto, in Canada, quando ha notato lo strano orologio. Lo ha fissato per un po’ e ha poi deciso di prenderlo per osservarlo più da vicino. E si è infuriato nel momento in cui si è reso conto che qualcuno potrebbe aver registrato dei video con quella telecamera. Ha quindi avvisato Airbnb e la polizia, che stanno entrambi indagando.

Secondo quanto riportano i media britannici, Airbnb ha detto che per il momento ha rimosso l'host dal sito. Il turista ha spiegato di aver avuto subito dei sospetti su quell’orologio anche perché aveva visto un video su Facebook sulle telecamere e su dove potevano essere nascoste. Inizialmente ha detto di essersi sentito stupido a sospettare la presenza di una telecamera, ma poi ha deciso di controllare e ha scoperto di aver ragione. Quella telecamera, secondo il signor Hamilton, era rivolta verso la camera da letto e poteva vedere “tutto”. Il signor Hamilton e la sua ragazza hanno presentato una denuncia ufficiale con Airbnb: “Airbnb l’ha trasmessa al proprio team di sicurezza. Ci hanno detto di scegliere uno dei tre hotel di lusso nelle vicinanze e hanno detto che avremmo potuto lasciare l'Airbnb e ottenere un rimborso completo”.