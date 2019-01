I corpi di due escursionisti ventenni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri sono stati trovati questa mattina in un canalone nella zona della Cristalliera, in alta val Chisone, nel comune di Roure. L'allarme sulla sorte dei due ragazzi era scattato ieri, quando i familiari avevano notato che non erano rientrati da un'escursione in montagna.

Immediatamente sono scattate le ricerche, con i soccorritori che ben presto hanno trovato la loro automobile non distante dall'inizio del sentiero che conduce a punta Cristalliera e al lago del Laux: un itinerario non difficile ma evidentemente con lunghi tratti di neve ghiacciata in questo periodo. Non è escluso che i due giovani siano scivolati, precipitando. Le ricerche sono scattate già ieri sera, poi questa mattina alle 6.30 si è alzata in volo l'eliambulanza del 118.

Vigili del fuoco con l'elicottero Drago, uomini della Croce Rossa e del Soccorso Alpino, oltre ai carabinieri hanno allestito un campo base all'hotel Pracatinat. I corpi dei due giovani dispersi sono stati trovati poco prima delle 9. Ora le squadre sono impegnate nelle operazioni di recupero.