Avevano pensato a tutto per il loro viaggio a Praga, ma qualcosa è andato storto e hanno reagito male. Due sorelle di 17 e 20 anni hanno così picchiato a sangue la mamma con calci e pugni, colpevole di non aver dato loro le credenziali della carta di credito con la quale avrebbero portato a termine la prenotazione online. È successo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Le ragazze avevano organizzato quasi tutto, trovando anche una soluzione su internet per poter coronare il loro sogno di una vacanza, all'estero, da sole. Ma quando la madre, una infermiera di 46 anni, ha negato loro l'utilizzo della sua carta di credito, prima l'hanno minacciata e poi dalle parole sono passate subito ai fatti.

Il fatto risalirebbe a circa un mese fa e si sarebbe consumato nell’abitazione in cui la donna, separata, vive con le due figlie. La mamma è anche stata intimorita con un coltello, e presa a calci e pugni, ma è riuscita a fuggire ed è corsa al pronto soccorso dove è stata medicata e dimessa con sette giorni di prognosi. Le due ragazze, invece, entrambe studentesse e senza nessun precedente penale alle spalle, sono state denunciate per lesioni da parte dei carabinieri della città trevigiana alla Procura per la 20enne, a quella di minori di Venezia per la più piccola.