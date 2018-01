"Nicola indossa giacca blu Napapijri e jeans. Aiutatemi a trovarlo". È il disperato appello pubblicato da mamma Cristina Giacomini, la madre del 18enne su Facebook dopo la scomparsa del figlio. Nicola frequenta il terzo anno all'Enaip di Villazzano, ha 18 anni ed è uscito dalla sua casa a Trento, in zona Cristo Re, il 26 gennaio 2018, portando con sé documenti e cellulare. Il telefono è stato localizzato per l'ultima volta sotto la cella Trento nord e da allora risulta spento. Dopo la denuncia alle forze dell'ordine i familiari hanno postato l'appello sul gruppo Facebook, ‘Sei di Trento se', confidando nel fatto che Nicola possa trovarsi nelle vicinanze di Trento e indicando il numero 3711593305 per qualsiasi informazione che lo riguardi.

Le ricerche.

in foto: Al centro, tra le sorelline, Nicola, scomparso da Trento

Il post è stato ripreso da numerosi giornali locali e diviso da decine di persone. Come precisato nell'appello al momento della scomparsa indossava un giubotto blu e un paio di jeans, ha una montatura di occhiali di forma rettangolare, in plastica scura e all'orecchio sinistro ha applicato un dilatatore. Al momento non ci sono elementi per determinare se si sia trattato di un allontanamento volontario. Le ricerche sono state estese dal territorio del Trentino, fino a Novara, dove si ritiene che Nicola possa essersi spostato.

Nicola.