in foto: Eva Munter con Miro e un gatto.

Novantamila firme in appena una settimana: questa, al momento, l'adesione mostrata in Italia (ma anche oltre i confini nazionali) alla causa di Eva Munter, la padrona di Miro, un pastore maremmano di tre anni che dal 22 marzo si trova nel canile della Pan Eppa di Rovereto. La donna ha aperto una petizione – dal nome "FreeMiro" – attraverso la piattaforma Change.org e diretta al Tribunale del Riesame di Trento, nel quale si chiede alla giustizia italiana di sospendere un'istanza di sequestro preventivo riguardante il suo cane. A seguito della denunce del suo vicino, che lamentava gli abbai del cane, il 22 marzo i Carabinieri hanno prelevato Miro e lo hanno condotto nel canile in attesa dell'udienza del Tribunale di Trento. Il che vuol dire che l'animale sarà costretto lontano dalla casa di Roverè della Luna, in provincia di Trento, e dalla persona che ama almeno fino a fine aprile. Oltre un mese.

Trattato come se fosse un oggetto, nota Eva Munter riferendosi a Miro, mentre bisognerebbe prendere atto che è "una creatura vivente con sentimenti ed emozioni". Il cane, spiega ancora la donna, "da anni è entrato nel mirino del querelante", che ha sporto due querele, trasformate poi in due decreti penali di condanna. Eppure, nota ancora la padrona di Miro, "più volte le Forze dell'Ordine sono accorse sul posto in seguito alle chiamate del mio vicino e tutte le volte hanno constatato che Miro non stava abbaiando. In ogni caso, commenta Eva, "è bastato che una sola persona dichiarasse che il cane abbaiava per dar via a questa assurdo provvedimento".

L'obiettivo della campagna su Change.org è di arrivare a 150.000 firme: un traguardo che, considerato il ritmo con cui si aggiungono firmatari, non sarà difficile da raggiungere nel giro di un'altra settimana o meno.