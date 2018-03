Tre bombe in appena 10 giorni che hanno causato due morti e tre feriti nella stessa città, è la terribile sequenza di atti criminali che sta facendo sprofondare lo stato del Texas in un incubo. I fatti ad Austin dove nelle scorse ore un ragazzo di 17 anni è morto e una donna è rimasta ferita gravemente dopo l'improvvisa esplosione di un pacco bomba recapitata a casa loro. Mentre gli inquirenti già stavano indagando sullo strano delitto, appena poche ore dopo, un altro episodio del tutto simile è avvenuto in un'altra abitazione della città, facendo assumere al caso tutta un'altra valenza. Anche nel secondo episodio infatti è esploso un nuovo pacco, questa volta fortunatamente senza fare morti ma ferendo anche qui gravemente una donna.

A questo punto agli inquirenti è subito balzato alla mente un altro episodio analogo, una esplosione avvenuta lo scorso 2 marzo in cui è morto un uomo di 39 anni Anthony Stephan House. Anche lui vittima di un pacco bomba consegnato davanti alla sua casa. In quel caso Inizialmente gli investigatori hanno ipotizzato che House stesse preparando un ordigno, ma successivamente hanno confermato che si trattava di omicidio anche se nulla lasciava pensare a nuovi casi.

La polizia ha detto che ci sono "somiglianze" tra le esplosioni che si sono verificate negli ultimi dieci giorni e questo porta a credere a un collegamento diretto tra gli episodi. Non solo, gli inquirenti mirano ora ad accertare se come movente ci possa essere l'odio razziale dato che gli episodi riguardano afro-americani e ispanici e sono avvenuti le raggio di pochi chilometri. La tecnica infatti pare sempre a stessa con pacchi-trappola lasciati davanti alle porte delle case abitate da persone di colore come fosse un pacco di un corriere. Gli involucri infatti non sono stati spediti con la posta, ma semplicemente lasciati sul vialetto. Per questo la polizia ha invitato la popolazione alla massima prudenza.