Ci sono molti modi per protestare contro quella che si ritiene sia un'ingiustizia: uno di questi è farlo ispirandosi a un film uscito nelle sale cinematografiche di recente e candidato agli Oscar. Il movimento Justice 4 Grenfell – da mesi impegnato nel chiedere giustizia dopo la tragedia di Grenfell Tower – ha fatto sfilare per le strade di Londra dei cartelloni che citano apertamente Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Le scritte, nere su fondo rosso, possono essere lette in sequenza: “Settantuno morti, e ancora nessun arresto? Com’è possibile?”. Nel film diretto da Martin McDonagh, una donna affitta tre grandi cartelloni pubblicitari per convincere la polizia ad accelerare un’inchiesta sull’omicidio della figlia, stuprata e uccisa . Quello di Justice 4 Grenfell, allo stesso modo, è un tentativo di mantenere alta l’attenzione sulla tragedia, a otto mesi dal rogo del grattacielo. Nelle interviste coi media e sul loro sito, gli attivisti hanno ricordato che centinaia di sopravvissuti sono ancora senza casa e senza una voce nell’inchiesta.

“Ci avevano detto che, nonostante le indagini in corso, una relazione provvisoria sarebbe stata pronta prima di Pasqua – ha detto una portavoce – ma non succederà”. A dicembre, il capo della polizia londinese Cressida Dick aveva dichiarato che le indagini non potranno essere concluse prima del 2019, nella migliore delle ipotesi, a causa della quantità di indizi da valutare.

Quella alla Grenfell Tower è stata una tragedia avvenuta a Londra nella notte del 14 giugno 2017 in un grattacielo di 24 piani situato nel quartiere di North Kensington. Le fiamme sono divampate poco prima dell'una di notte e hanno causato la morte di almeno 87 persone mentre circa 70 sono rimaste ferite. La polizia di Londra ha dichiarato che il bilancio definitivo delle vittime non sarà disponibile prima del 2018, a causa delle difficoltà nell'identificazione dei cadaveri.