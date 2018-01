Grande paura venerdì notte all’aeroporto di Toronto, dove due jet si sono scontrati in pista di decollo: la coda di uno dei due velivoli si è incendiata e i passeggeri sono stati fatti uscire con lo scivolo d’emergenza. Tutte le persone a bordo degli aerei, delle compagnie WestJet e Sunwing, sono state portate in salvo al terminal, ha comunicato la direzione dell’aeroporto, spiegando che l’unico ferito è uno dei membri del servizio antincendio dell’aeroporto.

La collisione è avvenuta alle 18.19 ora locale, 19 minuti dopo la mezzanotte italiana. Stando alle prime ricostruzioni, il volo WestJet 2425, in arrivo da Cancun, con 168 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, stava procedendo verso il gate quando è stato urtato da un velivolo di un'altra compagnia canadese, la Sunwing. Quest’ultimo in quel momento era trainato dal personale di terra. L’incidente ha causato molta paura a bordo.

Nelle immagini pubblicate sui social network si può vedere la coda in fiamme dell'aereo Sunwing, con enorme nuvole di fumo nero nell'aria gelida. Le autorità, che hanno avviato un'inchiesta, hanno fatto sapere che il traffico non ha subito ripercussioni; il traffico invece risente ancora delle cattive condizioni climatiche (la temperatura venerdì notte è scesa a -20 gradi). Il Consiglio per la sicurezza del trasporto è arrivato sul posto e ha avviato un’indagine: si tratta del secondo scontro tra aerei nello scalo canadese nel giro di cinque mesi. All’inizio di agosto, infatti, un aereo di linea canadese si era scontrato con uno polacco, causando danni gravi ma nessuna vittima.