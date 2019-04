Vendevano capi in acrilico spacciandoli per cachemire e fissando il loro costo a 50 euro l'uno. Una frode da circa 2 milioni di euro che la Guardia di Finanza di Torino ha smascherato con una maxi-operazione, che si è conclusa con il sequestro di ben 40mila maglioni in 120 punti vendita di abbigliamento da uomo, distribuiti su tutto il territorio nazionale da una nota azienda italiana di sportswear, che però, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbe estranea alla truffa e avrebbe partecipato alle indagini perché oggetto di frode. Meno male che sull'etichetta era specificato che "questo capo è stato realizzato con fibre di cachemire, materiale raro e prezioso dotato di incredibili proprietà che non trovano pari in nessun’altra fibra esistente al mondo".

Il titolare del brand ha collaborato subito con i finanzieri, mettendo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione relativa alla fornitura. I baschi verdi sono così riusciti a risalire al produttore, un opificio che si trova in Bangladesh, che ora dovrà rispondere di frode in commercio sia per la qualità del prodotto messo in vendita sul mercato italiano che per la provenienza. I maglioni, infatti, sono stati analizzati dal laboratorio chimico BuzziLab di Prato per accertare di che fibra si trattasse per poi far scattare le indagini per scoprire fornitore e produttore. Intanto, i 40mila maglioni sequestrati saranno donati a enti di beneficenza che, a loro volta, li distribuiranno a chi ne ha bisogno.