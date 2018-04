È morta ieri sera all’ospedale di Lugano. Se ne è andata a soli nove mesi di vita. L’incidente avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15.30 a Lostallo, piccolo comune svizzero nel Canton Grigioni, ha avuto un epilogo davvero tragico. La piccola si trovava con la sua famiglia, sembra di origini eritree, a bordo di un veicolo monovolume che viaggiava da Bellinzona in direzione di San Bernardino. Per ragioni ancora da accertare la vettura, ha iniziato a sbandare sul fondo bagnato dalla pioggia ed "è uscita dalla carreggiata sulla destra sfondando la recinzione per poi fermarsi sul tetto nel prato adiacente", indica stamane un comunicato della polizia grigionese.

Sul posto sono intervenuti i pompieri della Bassa Mesolcina, i soccorritori del SAM (GR), della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA oltre ad un elicottero della REGA. Gli altri occupanti del veicolo – quattro bambini e tre adulti, provenienti dal canton San Gallo – sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Bellinzona. Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi.

La bambina di 9 mesi, nonostante l'intervento della Rega che l'ha immediatamente portata all'Ospedale Civico di Lugano, non ce l'ha fatta ed è morta dopo qualche ora. La Polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause dell'incidente. E, come si legge nel comunicato rilasciato, è in cerca di eventuali testimoni: le persone che possono eventualmente dare delle informazioni sull'incidente, sono pregate di chiamare il centro di polizia stradale di San Bernardino allo 091 822 85 00.