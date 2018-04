Tragico epilogo per la scomparsa di una donna di 52 anni da Acquasparta, in Umbria. Il corpo della cinquantaduenne è stata rinvenuto stamane dai vigili del fuoco nel fiume Nera. Purtroppo si tratta proprio della commerciante originaria di Melezzole e madre di due figli, sparita nei giorni scorsi dalla propria abitazione di Acquasparta. Solo dopo l'esame medico legale sarà possibile determinare con precisione la dinamica della morte, tuttavia a un primo esame il corpo non presenta segni di violenza. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella di un tragico gesto.

A denunciare la scomparsa della donna, avvenuta domenica 8 aprile, era stato il marito dopo quattro giorni. La cinquantaduenne si era allontanata da casa a bordo della sua auto senza lasciare biglietti. Le ricerche hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e, stamane anche la Protezione civile e si sono concentrate inizialmente nelle aree boschive a ridosso del comune di Acquasparta.

Il veicolo della cinquantaduenne è stato ritrovato dai carabinieri del comando provinciale di Terni parcheggiata nei pressi di ponte Garibaldi, nella cittadina umbra. Dalla posizione dell'auto non si esclude l'ipotesi che la donna possa essersi gettata volontariamente da un parapetto di ponte Garibaldi nel Nera, finendo impigliata nelle griglie della diga di Recentino a una decina di chilometri di distanza, nel territorio del Comune di Narni. Sul caso indaga il sostituto procuratore Marco Stramaglia.