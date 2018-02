A spulciare tra gli eventi del programma di Tempo di Libri 2018, seconda edizione della fiera del libro che si terrà negli spazi di fieramilanocity da giovedì 8 marzo a lunedì 12 marzo non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per il lettore, per gli addetti ai lavori, per gli occasionali visitatori che sciameranno lungo i corridoi dei 35 mila metri quadrati dei padiglioni 3 e 4. Saranno Cinque giornate dense, precedute la sera del giorno 7 da Incipit, una festa inaugurale durante la quale gli studenti universitari leggeranno centinaia di prime frasi di romanzi famosi. A partire dal giorno successivo, oltre 650 appuntamenti, con 900 ospiti, con orari estesi in modo da coprire anche la fascia serale.

Tanti gli ospiti di richiamo, tra scrittori di professione, grandi autori e ospiti del sistema mediatelevisivo che si presteranno a Tempo di Libri: da Silvia Avallone al premio Strega 2017 Paolo Cognetti, passando per Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Walteri Siti, Dacia Maraini, ma anche Pippo Baudo, Michelle Hunziker, Nadia Toffa e il superospite internazionale Joe Landsale.

Gli incontri seguiranno il filo rosso tracciato dai percorsi, esplorando le tante diramazioni del mondo editoriale: da quello enogastronomico (Tempo di Libri A Tavola) alle narrazioni sportive (Bar Sport IBS.IT), dagli incanti del libro antico (C’era una volta il libro) ai prodigi del digitale (Da Gutenberg a Zuckerberg), senza tralasciare il MIRC Milan International Rights Center dedicato alla trattativa e vendita dei diritti, il programma per le scuole e il settore professionale.