L'anteprima di domani 27 febbraio alle ore 20 al Teatro San Carlo di Napoli è sold out. Ad annunciarlo il Massimo Napoletano che domani metterà in scena, dopo la prova generale con l'incasso devoluto in beneficienza, un nuovo allestimento del capolavoro di Verdi per la regia di Lorenzo Amato. Ezio Frigerio ha disegnato le scene, tutte dipinte a mano. Costumi di Franca Squarciapino. Direttore Daniel Oren. Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo.

Diretta da Daniel Oren, la Traviata di Giuseppe Verdi, sarà in scena da martedì 27 febbraio fino a domenica 4 marzo. La messa in scena richiamerà la più alta tradizione pittorica ottocentesca, grazie alle scene di Ezio Frigerio interamente dipinte a mano, realizzate dai Laboratori artistici del Teatro San Carlo. Nessuna costruzione o derivazione da fonti digitali, solo altissimo artigianato dove il confine con l’arte è assai labile.

Abbiamo voluto riprodurre uno spettacolo senza artifici avveniristici, senza proiezioni, scegliendo una scenografia dove tutto è affidato alle mani leggere ed eleganti di alcuni artisti, che non vedremo in palcoscenico ma che appassionatamente lavorano nei laboratori del San Carlo. Senza di loro lo spettacolo sarebbe stato impossibile. La modernità sta solo nel semplice marchingegno della “pioggia”. Vera, di vera acqua che costantemente cade dovunque velando di malinconia l’atmosfera e segnando col suo fluire lento il trascorrere di questo dramma.

La traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. È basata su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a Il trovatore e a Rigoletto. Secondo i dati pubblicati da Operabase nel 2013 è l'opera più rappresentata al mondo nelle ultime cinque stagioni, con 629 recite.