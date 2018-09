La promozione e la manutenzione ottimale delle piste ciclabili sono uno dei vanti della Svizzera, paese dove gli amanti del turismo a due ruote possono contare su servizi di eccellenza e grande attenzione. Non è un caso, quindi che le piste ciclabili si apprestino a entrare in Costituzione dopo il via libera degli elettori a una serie di proposte di modifica della "magna carta " elvetica: una di queste menziona proprio le vie ciclabili. L'iniziativa è stata approvata dal 73,6% dei votanti, riferisce Swissinfo, con il ‘sì’ particolarmente forte nei cantoni latini (86% nel cantone di Vaud, 83% a Ginevra e l’82% a Neuchâtel). La percentuale dei favorevoli alle ciclabili nella Costituzione nel canton Ticino è stata del 75%, di poco inferiore ai Grigioni (76%). Nel paese la rete di piste ciclabili è lunga 12mila chilometi ed è una delle più importanti d'Europa, un vero e proprio vanto che gli operatori turistici non mancano di proporre a tutti i viaggiatori, siano essi accaniti ciclisti o più attempati utenti delle due ruote, che possono farsi aiutare nella pedalata da biciclette a pedalata assistita.

Non è stato invece approvato il testo che proponeva “generi alimentari sani, prodotti nel rispetto dell’ambiente e in modo equo”, ovvero, in sostanza, prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel rispetto dell’ambiente e degli animali, con condizioni di lavoro eque, preferendo le produzioni regionali e stagionali, cosa che aveva fatto parlare di una svolta “sovranista” del settore. Tra gli svizzeri, dopo un iniziale generalizzato sentiment favorevole, potrebbe aver prevalso il timore di un forte incremento dei prezzi (la prima ragione addotta dagli oppositori dell’iniziativa) e più del 61% dei votanti ha bocciato il quesito referendario proposto dal Partito ecologista svizzero.