in foto: Tressa Middleton con la madre e la figlia (Facebook).

Tressa Middleton è stata la mamma più giovane del Regno Unito. Aveva solo 11 anni quando ha dato alla luce la sua bambina. Un record triste, dal momento che il padre della figlia era suo fratello maggiore Jason, all'epoca dei fatti poco più che 16enne, che aveva abusato di lei. Ora, che di anni ne ha 24, Tressa, originaria di Bathgate, in Scozia, ha dato alla luce un'altra bimba e ha raccontato alla stampa locale quanto questa seconda gravidanza l'abbia aiutata a superare il trauma del passato.

Il suo incubo è cominciato nel 2006. All'inizio Tressa non sapeva neanche di essere incinta. E' stato un suo amico a convincerla a fare il test di gravidanza e a confessare tutto alla madre. Ma, nonostante sapesse che quel bambino era del fratello, decise di non abortire. Quando la piccola, chiamata Annie, nacque, venne data in adozione. In realtà, l'identità del padre è rimasta un mistero fino a quando la ragazza non ha confessato tutto. Da quel momento sono aumentati i suoi problemi con le droghe e con l'alcol, mentre Jason è stato arrestato dopo che il test del Dna ne ha confermato la paternità.

Una lunga depressione le ha reso la vita impossibile, fino a quando, lo scorso ottobre lei e il suo fidanzato, Darren Young, 31 anni, hanno dato il benvenuto alla piccola Arihanna. "In alcuni momenti ho pensato che non mi sarebbe mai capitato di diventare di nuovo madre – ha raccontato Tressa alla stampa locale -. Ho anche avuto un aborto prima e così credevo non fosse nel mio destino. Sono molto felice ora, ma mi sento anche in colpa perché Arihanna è con me e Annie no, e mi spezza il cuore che le due sorelle non si conosceranno mai. Spero che un giorno potranno incontrarsi e vivere una vita felice, diversa dalla mia".