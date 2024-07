Vacanze al volante, tutti i consigli per viaggiare in sicurezza In estate sono sempre di più gli italiani che scelgono di raggiungere le proprie mete del cuore in auto. I vantaggi sono tanti: comodità, flessibilità e risparmio economico, ma bisogna fare attenzione a un aspetto fondamentale, la sicurezza. La nuova campagna promossa da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia ci dà qualche consiglio per ricordarci quanto sia fondamentale rimanere vigili e attenti alla guida. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non saranno in pochi, nell'estate 2024, a infilare in macchina le valige per dirigersi verso mare, montagna o città d'arte. La percentuale di italiani che preferiscono l'auto come mezzo prediletto per raggiungere le destinazioni vacanziere rimane stabile intorno al 49%, segno che la flessibilità di orari e l'autonomia negli spostamenti sono aspetti fondamentali per chi sogna le ferie tutto l'anno. D'altronde scegliere l'automobile può risultare anche più economico, soprattutto per le famiglie più numerose o con bambini. Prima di mettersi al volante, però, bisogna tenere presenti poche e semplici regole che vanno rispettate in tutto e per tutto per viaggiare in sicurezza!

A ricordarcele è arrivata anche quest'anno la campagna “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” promossa da Polizia di Stato insieme ad Autostrade per l'Italia. Dal 15 luglio i milioni di automobilisti sul nostro territorio vengono accompagnati nell'esodo da tre testimonial d'eccezione: la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, la conduttrice radiofonica Laura Antonini e il cantautore Daniele De Gregori.

Non c'è viaggio comodo e sicuro senza un'adeguata preparazione: prima di partire può essere utile assicurarsi che l'auto sia in ottime condizioni e che non ci siano anomalie, è il momento ideale per far controllare al meccanico la pressione delle gomme, il livello dell'olio o quel rumorino sospetto! Bagagli sì, ma senza esagerare. Le valige vanno caricate nel portabagagli senza sovraccaricare l'auto, e in modo tale da non impedire la visione posteriore o creare squilibri di peso. Quando siamo pronti per partire, soprattutto se prevediamo di macinare lunghe distanze, meglio riposarsi a dovere e mettere in conto delle soste frequenti per ricaricare le pile… e l'attenzione!

La cooperazione tra il Gruppo ASPI e Polizia di Stato è presente durante tutto l'anno, ma non può che aumentare durante i periodi in cui il traffico aumenta sensibilmente, attraverso un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale denominata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale”.

Così come nella campagna di quest’anno “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” gli ambassador ribadiscono l'importanza di una guida attenta, l'uso delle cinture di sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità. L'uso dello smartphone durante la guida rimane un tema caldissimo: distrarsi al volante, anche per una frazione di secondo, può avere esiti drammatici e lo stesso vale per la guida sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti.

“L’importanza del rispetto delle regole vale nella vita, nello sport o nel lavoro, ma soprattutto nella guida.” Ha commentato Ambra Sabatini. “Sono orgogliosa di essere una degli ambassador di questo nuovo spot, perché è un tema che mi sta molto a cuore e in cui credo fortemente. Viaggio quotidianamente su strade che mi portano agli allenamenti, alle gare o alle uscite con le amiche. La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo, assicuriamoci di percorrerla sempre in sicurezza.”

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.