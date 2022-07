Una passione che si tramanda e che non vuole rimanere nascosta: l’importanza di allevamento e agricoltura Come tanti altri giovani della sua età Serena Dossi, nell’azienda di famiglia a Pozzolo sul Mincio (MN), crede con convinzione nel ruolo fondamentale dell’agricoltura e dell’allevamento, portando avanti tutti i giorni il lavoro dei suoi genitori, dei suoi nonni e dei suoi bisnonni. Da generazioni, infatti, la sua famiglia alleva bovine per la produzione di latte, che con orgoglio viene utilizzato per produrre il formaggio DOP più consumato al mondo: il Grana Padano DOP.

Di origini malghesi (Lessinia e Monte Baldo), i suoi nonni si sono stabiliti nella zona dei Prati Stabili del Mincio negli anni ’60. La transumanza dei malghesi, infatti, è stata proprio una delle cause principali della massiccia evoluzione della zootecnia nella provincia di Mantova. Proprio qui dove acqua e pascoli non mancano, dove i prati stabili secolari danno fieni pregiati per l’alimentazione delle bovine, si instaurano le basi per la nascita di una tradizione lattiero-casearia importante e di tipo cooperativistico.

L’alimentazione degli animali è la base della riuscita del prodotto finale. Deve essere bilanciata per il fabbisogno delle bovine in lattazione e deve seguire le regole del disciplinare di produzione della DOP; viene infine controllata da un ente certificatore terzo: il CSQA. Una particolarità dell’azienda di Serena sono i pascoli, una prassi che si mantiene ancora in vita dai ricordi delle transumanze dei nonni. Le bovine in asciutta (quelle a riposo che non stanno producendo latte) per due mesi all’anno pascolano all’aperto e mangiano l’erba fresca in campo dei prati stabili; lo stesso viene fatto con le manze (le bovine che non hanno mai partorito), che rimangono al pascolo per un anno intero fino al primo parto.

Una volta pronte per essere munte, l’alimentazione diventa più sostanziosa ed integrata anche con silomais e altre materie prime nobili che permettono di ottenere un latte qualitativamente ricco e di grande resa in formaggio. L’origine dei foraggi che nutrono le bovine, come da disciplinare, deve essere locale, e quindi la produzione deve avvenire all’interno del comprensorio del Grana Padano.

La passione più grande di Serena è la sua Fattoria Didattica; oltre alla Frisona Italiana nella sua azienda si allevano altre razze bovine molto particolari e non solo! Cavalli, asini, pecore, capre, maiali, animali di bassa corte… è presente un vero e proprio Parco-Fattoria dove scolaresche e famiglie possono fare visita agli animali e fare laboratori didattici. La sua Mission è ben chiara: sensibilizzare il consumatore e in particolar modo i bambini all’importanza del ruolo dell’agricoltura, dell’allevamento e del settore agro-alimentare. Lei è fermamente convinta che solo tramandando alle generazioni future il segreto che sta dietro alle cose di tutti i giorni sia possibile essere consapevoli, orgogliosi e custodi dei tesori del nostro amato territorio e del nostro formaggio, il più famoso al mondo: il Grana Padano DOP.

Tramandare, questo è il semplice segreto in cui Serena crede; come con lei avevano fatto i suoi nonni, ora lei lo fa con i bimbi che visitano la fattoria. Da sempre e per sempre.