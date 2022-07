La famiglia è l’ingrediente che serve per un latte più buono

La famiglia è l’ingrediente che serve per un latte più buono Manuel Boschini ha fatto dell’amore per la tradizione il suo lavoro: a Roverbella, all’ombra dell’albero piantato dal suo bisnonno, prospera l’azienda in cui con la sua famiglia mette quotidianamente amore e dedizione; qui viene prodotto il suo latte, pronto per essere trasformato in Grana Padano DOP.

A cura di Ciaopeople Studios

A 29 anni Manuel continua a portare avanti quello che suo nonno gli ha insegnato da piccolo: l'amore e la passione per la produzione del latte, un latte che sia buono da bere e buonissimo per essere trasformato nel formaggio DOP più consumato al mondo. Tra i prati verdi in provincia di Mantova, dove la tradizione agricola affonda le sue origini in tempi antichi, la sua azienda agricola si fa ombra all'albero che segna l'inizio di una storia che continua ancora oggi.

Come tutti i giovani della filiera, Manuel non si sente solo agricoltore, ma piuttosto imprenditore, veterinario e tutto quello che quotidianamente serve al benessere dei suoi animali. Il lavoro in un'azienda agricola può essere duro, per questo l'innovazione e la passione sono due pilastri fondamentali per raggiungere gli obiettivi di qualità che il consorzio Grana Padano DOP tutela. Il latte adatto alla produzione di questo prodotto così speciale deve rispettare il disciplinare che parte innanzitutto dall'alimentazione per arrivare al benessere quotidiano delle bovine.

In quest'azienda agricola il sistema robotizzato di mungitura permette agli animali di venir munti ogni volta che lo desiderino, producendo un latte più salubre e ovviamente al gusto pieno e saporito. Foraggi freschi, mangimi controllati e acqua delle valli circostanti fanno il resto per quello che Manuel definisce “un grande progetto”: anche se ha solo 29 anni, infatti, sa che la tradizione della sua famiglia e il suo impegno quotidiano diventano ogni giorno le materie prime di un formaggio che per tutti sa di casa.