Spese di casa e trucchi per risparmiare, come se la cavano gli italiani? Con l'economia domestica non si finisce mai d'imparare, tanto più che presi dagli impegni quotidiani può capitare di non fare attenzione a quanto spendiamo in casa. L'Italia ha una cultura dedita al risparmio, ma c'è anche qualche trucco che può essere utile per mantenere le spese basse.

A cura di Ciaopeople Studios

Noi italiani siamo notoriamente i più inclini a risparmiare tra i cittadini europei, ma non solo, data la proverbiale oculatezza finanziaria sappiamo anche rimodulare le spese in base all'economia del momento, riuscendo a risparmiare senza troppe rinunce. Tuttavia gestire le spese di casa rimane una sfida quotidiana, eppure con il supporto della tecnologia e qualche “trucchetto” possiamo approfittare delle offerte migliori e risparmiare un bel po' sul lungo periodo!

Conoscere davvero i numeri

Non è semplice avere un quadro realistico di quanto spendiamo quotidianamente, spesso infatti sottovalutiamo la nostra capacità di autoregolarci. La regola fondamentale per far quadrare i conti rimane quella di avere ben chiare le proprie entrate e uscite. Scrivere su un quadernetto o avere una app dedicata sullo smartphone rende il calcolo più facile, e via via diventerà una piccola abitudine familiare. Gli imprevisti possono sempre capitare, certo, ma una volta capita la media delle spese ordinarie potremo tenere da parte anche una quota extra da custodire nel “salvadanaio”!

Occhio alle bollette!

Una delle spese che più grava sul bilancio familiare sono le utenze. Optare per elettrodomestici ad alta efficienza energetica, sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED e spegnere sempre gli apparecchi quando non li usiamo è un ottimo punto di partenza. Ma parlando di contenimento dei costi in modo ancora più concreto ENGIE ha attivato l'offerta Energia PuntoFisso, offrendo energia 100% da fonti rinnovabili con il prezzo bloccato per 12 mesi. Poter gestire in autonomia il proprio contratto attraverso un account digitale, oppure leggere facilmente la bolletta anche dal cellulare ci aiuterà a tenere sotto controllo tutte le spese senza stress.

Non aver paura di cambiare

Fatta una panoramica sui soldi spesi di mese in mese ci accorgeremo sicuramente di poter tagliare qualcosina qui e lì, ad esempio quel vecchio abbonamento a una rivista che non leggiamo più o un'offerta che anni fa sembrava vantaggiosa ma che oggi non è altrettanto competitiva. Per risparmiare basterà fare qualche ricerca e modificare il proprio piano tariffario. Fino a qualche tempo fa cambiare gestore telefonico o fornitore di luce e gas era un'eventualità rarissima, e spesso si rimaneva legati a una sola azienda per decenni. Oggi, come abbiamo visto, possiamo facilmente comparare prezzi e optare per la soluzione più vantaggiosa. Un piccolo sforzo che varrà assolutamente la pena, perché di media riusciremo a risparmiare fino a 700 euro all'anno.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.