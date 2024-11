L’energia green non costa di più: le rinnovabili sono più convenienti anche per il portafoglio Sono tanti i luoghi comuni che girano intorno all’energia verde, ma quella sul suo costo è facilmente smentibile: oggi, grazie alla sua maggior diffusione e a offerte sempre più vantaggiose, il green fa bene all’ambiente e ci assicura anche un bel risparmio in bolletta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non possiamo fare a meno dell'energia, tutto nella nostra vita è infatti alimentato dall'elettricità, ma bisogna conciliare i nostri bisogni con quelli del Pianeta, che ci chiede incessantemente di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. La soluzione ce la danno gli impianti di produzione di energia rinnovabile (quella ricavata, cioè, da fonti che non si esauriscono nel tempo come il fossile), fotovoltaico ed eolico in Europa stanno crescendo in maniera esponenziale (+30% rispetto al 2023), ma allora perché intorno a questo settore ruotano ancora tanti luoghi comuni che sembrano così duri a morire?

Una delle preoccupazioni più grandi che attanaglia i consumatori è che la transizione energetica possa in realtà rappresentare uno svantaggio economico: se l'energia è pulita e innovativa non potrà che costare di più, no? La realtà dei fatti è diversa, basti pensare che il costo dell'elettricità prodotta grazie al solare è sceso del 90% in 10 anni, questo perché stiamo finalmente raccogliendo i frutti della sua diffusione su vasta scala. Gli impianti sono stati costruiti e lavorano a pieno regime, grazie a un circolo virtuoso oggi possiamo quindi godere di energia sostenibile a un prezzo sempre più basso. Non solo, in futuro l'energia solare sarà la principale fonte di energia elettrica, pulita e accessibile, in tutto il mondo.

Questo è ancora più vero se diamo un'occhiata alle offerte dei leader del settore luce e gas: ENGIE, ad esempio, ha all'attivo l'offerta Energia VedoChiaro che ci consente di pagare la materia prima al prezzo di mercato, cioè lo stesso che paga il gestore, più un piccolo contributo sui consumi. Le bollette che ci arriveranno a casa, quindi, si abbasseranno quando il prezzo di mercato si abbassa. Non solo, oltre a usufruire di energia elettrica che proviene al 100% da fonti rinnovabili, sarà possibile risparmiare ancora, tanto più efficienti saranno i consumi. In sintesi, meno consumiamo e meno paghiamo.

Leggi anche

Investire sul green è ormai una scelta obbligata e rappresenta un vero e proprio investimento sul futuro: le energie verdi diventeranno via via ancora più convenienti e proficue, e a lungo andare sia il Pianeta che le tasche ringrazieranno!

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.