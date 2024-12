Perché si parla così poco del Fuoco di Sant’Antonio? Il 90% degli adulti ha già contratto il virus della varicella ed è quindi a rischio di sviluppare il Fuoco di Sant’Antonio (o Herpes Zoster). Nonostante rappresenti una minaccia significativa per i soggetti con fragilità dovute ad alcune malattie. La nuova web-serie “Lo stesso fuoco” ne racconta i rischi e le complicanze attraverso l’amore profondo che lega i protagonisti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Un virus silente

Lo sappiamo, la varicella è una malattia tanto fastidiosa quanto contagiosa, che in genere viene contratta nell'infanzia e di cui spesso ci dimentichiamo crescendo; è causata dal virus Varicella-Zoster, lo stesso che, una volta subito un contagio, rimane inattivo nell'organismo per poi risvegliarsi sotto forma di Fuoco di Sant'Antonio [1].

L'eruzione cutanea che scatena si concentra in genere sul torace, ma si porta dietro anche altri sintomi, quelli più diffusi sono dolore, senso di malessere, bruciore e prurito [2]. La complicanza più comune è quella della nevralgia post-erpetica, un dolore intenso che può durare per mesi o anni incidendo in maniera significativa sulla qualità di vita[3]. Il 90% della popolazione ha già contratto il virus e potrebbe sviluppare il Fuoco di Sant’Antonio [1]. Ancora oggi c’è chi pensa che sia una patologia da “terza età” ma non è così! Oltre all’età, anche le condizioni di fragilità del sistema immunitario (es. terapie chemioterapiche o immunosoppressive) o la presenza di altre malattie (come ad es.tumori, diabete e altre) possono aumentarne il rischio [4,5].

Inoltre, nei pazienti fragili con condizioni di comorbidità, come nei diabetici, o di immunocompromissione, come nei pazienti con tumore, l’Herpes Zoster può interferire con la gestione della malattia primaria con conseguenze che possono essere anche molto gravi [6,7].

Storie di amore e di vita con il Fuoco di Sant'Antonio

Da pochi giorni è arrivata in streaming una web-serie che accende i riflettori proprio sul Fuoco di Sant'Antonio, ma con un punto di vista inedito. Le malattie si manifestano nelle vite di persone comuni, sconvolgendone i rapporti, i sogni e le aspettative. “I protagonisti de “Lo stesso fuoco” sono gli stessi che potremmo conoscere in prima persona: un nonno diabetico e una quarantenne che ha da poco concluso una terapia per la cura del suo cancro.”, dichiara la regista della serie Elena Rotari.

“In entrambi i casi l'Herpes Zoster ne aggrava le condizioni di salute. Mario, già diabetico, non riesce ad occuparsi dell'amata nipotina, mentre Sofia farà fatica ad approcciarsi allo sbocciare di un nuovo amore. “Storie apparentemente separate unite da un comune denominatore: il Fuoco di Sant’Antonio, da cui il titolo di un progetto ambizioso che mi ha catturato dalla prima scena e che mi auguro catturi anche il pubblico”, continua la Regista.

Gli 8 episodi della serie, ideata da GSK, sono già on air sulla piattaforma digitale di Sky TG24.

Aumentare la consapevolezza

L'Herpes Zoster è una patologia che può comportare complicanze gravi che possono incidere sulla qualità della vita, ma nonostante ciò viene spesso sottovalutato [8]. Per questo motivo, è fondamentale far conoscere i rischi e le complicanze associate a questa malattia.

Per avere maggiori informazioni sul Fuoco di Sant’Antonio si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di fiducia.

