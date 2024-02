Per i Jalisse il lieto fine sembra vicino: sta per arrivare la rivincita del duo? Sono 27 anni che aspettano di cantare di nuovo su uno dei palchi più importanti d’Italia, eppure non hanno mai perso il sorriso. Per i Jalisse, la coppia musicale formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sembra arrivata proprio in queste ore una sorpresa… che non vediamo l’ora di scoprire! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ogni anno, a febbraio, non si può che parlare di loro e della loro hit indiscussa: nel 1997 “Fiumi di parole”, infatti, la canticchiavano proprio tutti, e anche oggi rimane nell'immaginario di chiunque ami la musica. Negli anni, i Jalisse, hanno continuato a dedicarsi alla loro arte, senza mai abbandonare il sogno di tornare a cantare nella kermesse che già una volta li ha decretati vincitori… E se il lieto fine stesse ora finalmente per arrivare?

Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono coppia sul palco e marito e moglie nella vita, e i loro fan li amano anche per l'infinita autoironia e l'ottimismo con cui sanno raccontarsi: “nonostante i no, nella vita bisogna rialzarsi e riprovarci”. E come dar loro torto, visto che a pensarci bene è proprio insistendo che nella vita si può imparare a fare meglio… e chissà, magari raggiungere l'obiettivo e “arrivare proprio ovunque”.

E forse quest'anno finalmente canteranno, la news è freschissima: pare che i Jalisse abbiano ricevuto da poche ore una lettera contenente un attesissimo invito. La coppia, ripresa in un video teaser, legge velocemente la notizia, pronta ad andare verso una meta per ora ignota…

Che sia proprio Telepass l'azienda la designata a spianare la strada verso il sogno dei Jalisse? Sapremo di più il 5 febbraio, ma il claim della campagna è chiaro: “Incredibile, ma Telepass…” forse riuscirà anche in un'impresa che fallisce da ormai 27 anni!

