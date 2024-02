Dopo 27 anni, finalmente i Jalisse ce l’hanno fatta! Quasi non ci speravano più, eppure quest’anno il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci riuscirà a cantare in un posto a lungo desiderato. È un sogno che si realizza, o la capacità di saper percorrere nuove strade verso il futuro? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Lo scorso 2 febbraio i Jalisse avevano stupito tutti con un video teaser che faceva ben sperare: il duo aveva infatti aperto una lettera che sembrava inequivocabile, e che li invitava a cantare nientemeno che all'Ariston… hotel di Milano. Oggi il mistero è stato infatti svelato e in effetti la coppia – nel lavoro e nella vita – avrà una serata organizzata tutta per loro… sul tetto dell'hotel Ariston, nel centro della città lombarda.

Meglio di niente, perché l'importante per i Jalisse è cantare. Dopo la loro vittoria nella celebre kermesse ottenuta nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”, il duo aveva provato per ben 27 volte a presentare un inedito che potesse conquistare la direzione artistica, purtroppo non riuscendoci. Grazie alla loro autoironia, e a un incrollabile ottimismo, sono diventati amatissimi, soprattutto su internet: i loro fan li descrivono come “iconici”, e in effetti sono perfino diventati il simbolo di chi non si arrende proprio mai.

Ad organizzare questa campagna divertente e riuscitissima è stata Telepass, l'azienda da sempre leader nella mobilità integrata, che rende accessibile e più facile qualsiasi spostamento. Nel video reveal, proprio oggi 5 febbraio sui social dell'azienda, i Jalisse si esibiscono finalmente sul rooftop dell'Ariston, l'hotel milanese, e alla fine si chiedono come ritornare a casa. La risposta è semplice: con uno dei tanti servizi offerti da Telepass.

Con la promo Giallissimo, infatti, il brand è riuscito a richiamare il nome dei protagonisti e sottolineare il claim “Telepass ti porta ovunque”, realizzando un sogno che per i Jalisse sembrava ormai inarrivabile! La chiave del successo sembra quindi chiara: riuscire sempre ad avere la capacità di trovare una strada nuova davanti alle difficoltà.

