Mercatini, sport, relax e natura: le vacanze più versatili si fanno in Alto Adige La stagione invernale è ufficialmente aperta e per gli amanti della montagna non c'è un luogo più bello. Tra panorami spettacolari ed esperienze uniche nel loro genere è l'Alto Adige la meta che regala vacanze in grado di accontentare proprio tutti, soprattutto nel periodo più magico dell'anno.

L'Alto Adige è una delle regioni più straordinarie del nostro territorio, con le vette delle Dolomiti a perdita d'occhio e un mix di lingue e tradizioni che si intrecciano per dare vita a un viaggio in grado di accontentare proprio tutti. Con il Natale alle porte si attesta tra le mete più gettonate per gli amanti della montagna, ma guai a prenotare solo per godersi la neve e gli sport invernali. Dell'Alto Adige è impossibile stufarsi, a partire dalla proposta enogastronomica fino all'hospitality, ogni giorno c'è un'avventura nuova da vivere. Grazie al suo clima montano smorzato dall'aria mediterranea qui nascono delizie peculiari come le mele, lo speck o i vini rinomati.

E poi gite in slitta, trekking e passeggiate immersi nella natura più selvaggia e incontaminata, le spa più belle d'Europa per ritagliarsi un weekend romantico con la propria dolce metà, o ancora sci al tramonto con tutta la famiglia o una cena gourmet per costruire ricordi felici con gli amici di sempre. Le vacanze in Alto Adige sono un sogno per chiunque, ancor di più nel periodo natalizio. È nel periodo dell'Avvento che si può godere appieno dell'atmosfera magica che avvolge questo territorio, sospesi nel tempo mentre si passeggia tra i tanti mercatini di Natale.

Percorsi di luci, cena della Vigilia o festa di Capodanno, lo spirito natalizio sembra essere stato inventato proprio tra queste montagne. E anche per i bambini la favola è garantita, grazie ai numerosi laboratori creativi e alle iniziative per tutta la famiglia. Per soggiornare la scelta quasi obbligata ricade sugli Hotel del gruppo Falkensteiner: ce ne sono tanti, ognuno in grado di rendere la vacanza in Alto Adige la più bella di sempre.

Il Falkensteiner Hotel Kronplatz, ad esempio, si trova proprio ai piedi delle Dolomiti ed è una vera opera d'arte architettonica progettata dall'architetto Matteo Thun, la meta ideale per chi cerca la vacanza “active” senza rinunciare al lusso. Per le famiglie la Val Pusteria è un must e il Falkensteiner Family Resort Lido ha sul tetto un vero e proprio “sky adventure park” unico in Europa, con tanto di pista da sci e parco acquatico. E per godersi i cieli stellati e il divertimento in coppia o con gli amici? Nel Falkensteiner Hotel Antholz, a pochi passi dal lago di Anterselva, si può trovare in alcune camere anche un telescopio. Le opzioni sono tante, ma la prossima, indimenticabile vacanza in Alto Adige si può mettere anche sotto l'albero: basta navigare sul sito e acquistare la gift card Falkensteiner per regalare qualcosa di unico e inestimabile, il tempo di qualità da passare insieme a chi si ama.

