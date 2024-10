L’enogastronomia pugliese: la formazione per valorizzare territorio e capitale umano Dove potrebbe nascere l’eccellenza se non sui banchi di scuola? Partono da ottobre le selezioni per i corsi ITS Academy AgriPuglia – Agribusiness School in Puglia: 21 percorsi, totalmente finanziati dal PNRR, per innovare un settore in continua evoluzione come quello agroalimentare. Due anni di studi da mettere subito in campo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una bottiglia di olio extravergine di oliva, una fetta di pane di Altamura, una ciotola di taralli da accompagnare a un buon vino rosso o a un piatto di orecchiette con le cime di rapa: la Puglia è una terra che si incontra facilmente sulle tavole degli estimatori del buon cibo grazie ai suoi prodotti di altissima qualità. Ma il più delle volte ci si ferma al gusto, sottovalutando tutto ciò che sta dietro a una semplice etichetta.

L’eccellenza si conquista con l’alta formazione

Per valorizzare una terra ricca come quella pugliese e per stare al passo con un settore, quello agroalimentare, dinamico e sempre più innovativo, tornano i percorsi di formazione tecnologica professionalizzante offerti dalla ITS Academy AgriPuglia – Agribusiness School specializzata nella preparazione delle figure professionali più richieste. L’anno accademico appena trascorso ha già permesso al 90% degli studenti di entrare nel mondo del lavoro senza alcuna difficoltà, complici la grande preparazione dei docenti, l’offerta formativa varia e imponente e il contributo di aziende leader nel settore agroalimentare. La recente riforma ITS*, infatti, garantisce nuove opportunità per le aziende, permettendo loro di svolgere un ruolo decisivo nella definizione dei profili professionali e nella progettazione dei percorsi formativi in base alle proprie esigenze. L’ITS Academy AgriPuglia – Agribusiness School rappresenta un esempio concreto di questa collaborazione, dove le imprese contribuiscono attivamente alla formazione di personale qualificato, rispondendo alle dinamiche del mercato e promuovendo l’innovazione nel settore agroalimentare. Una delle aziende più attive in questo senso è il Gruppo Casillo, presente nella scuola non solo con i suoi esperti e dirigenti ma anche con Francesco Casillo in persona che, da gennaio 2024, ricopre la carica di Presidente dalla ITS Academy AgriPuglia – Agribusiness School: “In un contesto in cui l’agroalimentare rappresenta una delle colonne portanti della nostra economia – afferma Casillo –, è fondamentale formare figure professionali specializzate e pronte a rispondere alle esigenze del mercato. I percorsi formativi che proponiamo offrono un’opportunità unica per i giovani e gli adulti che desiderano costruire un futuro solido in un settore in continua evoluzione. Questo progetto rappresenta non solo un investimento nel capitale umano, ma anche un contributo significativo alla crescita e alla competitività dell’intero comparto agroalimentare pugliese ed italiano”.

Corsi ITS: 21 percorsi attivati nei luoghi dell’eccellenza pugliese

L’offerta formativa è composta da 19 corsi, per un totale di 21 percorsi finanziati, progettati per garantire un inserimento immediato nel mondo del lavoro, e che verranno elargiti in luoghi diversi a seconda delle professionalità da acquisire. A Corato si diventa Esperto in Applicazioni delle Farine nelle Produzioni Alimentari o Maestri Mugnai Dell’arte Bianca, ad Altamura come Esperto di Trading nel settore Cerealicolo, a Locorotondo si può scegliere se diventare Esperto Pastry Chef, Esperto in Digital Marketing Agroalimentare o Tecnico Superiore per le Analisi Dei Prodotti Agroalimentari. Ma i percorsi sono molteplici, toccano luoghi diversi come Bari, Trani, Molfetta, Lecce e Brindisi e rappresentano tutto il settore pugliese dalla produzione olearia a quella vitivinicola e ortofrutticola. Non manca uno sguardo attento alla sostenibilità. Due i percorsi con un focus totalmente sostenibile: con uno si diventa Tecnico Superiore nel Food Sustainability, improntato alla riduzione dell’impatto ambientale e all’ottimizzazione delle risorse, mentre con l’altro si acquisiscono le competenze per gestire i sistemi agrovoltaici diventando Tecnico Superiore dei Sistemi Agrivoltaici Sostenibili.

Pubblico e privato insieme per innovare il settore agroalimentare

Alla base dell’offerta formativa c’è l’impegno di La Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia, beneficiaria di finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sinergia con l’Unione europea – Next Generation EU che ha finanziato il progetto “Per un Futuro da Protagonisti nell’Agroalimentare” presentato proprio dalla Fondazione, ma anche di tutte le imprese private che si sono lasciate coinvolgere.

Modalità di iscrizione all’ITS

I corsi ITS di hanno una durata di 4 semestri per circa 1800-2000 ore impiegate in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, project work e stage aziendali da tenersi dal lunedì al venerdì con un impegno minimo di 5 ore giornaliere. Ogni corso ammetterà su selezione un massimo di 25 partecipanti, tra giovani e adulti, italiani e stranieri, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le selezioni si terranno dal 23 al 28 ottobre 2024, con la pubblicazione dei risultati prevista per il 21 ottobre 2024 sul sito ufficiale dell’istituto. Al termine dei corsi sarà rilasciato un Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (Diploma Statale 5° livello EQF). È prevista la possibilità di conseguire attestati spendibili nel mondo del lavoro che saranno rilasciati al termine del Corso. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi, visitare il sito web: www.itsagroalimentarepuglia.it

* Si fa riferimento alla legge 15 luglio 2022, n. 99

