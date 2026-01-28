La Svizzera ai Giochi Invernali: sport, cultura e spirito alpino tra Milano, Cortina e Bormio

La Svizzera sarà presente ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali attraverso la piattaforma House of Switzerland Italia, presentata da Presenza Svizzera del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, portando tutto il meglio dello sport, della cultura, dell’economia e dell’ospitalità elvetici in tre speciali spazi espositivi.

La Svizzera diventerà la “casa” di tutti, in questi Giochi invernali 2026. Più di 10 installazioni immersive e oltre 70 eventi gratuiti a cui partecipare per godersi a 360° lo spirito dei Giochi e quello alpino: senso di comunità, sostenibilità, tradizione che si unisce all'innovazione e poi multiculturalità e creatività. House of Switzerland Italia 2026 arriva nel Bel Paese con tre spazi aperti a tutti, dove si potrà condividere i momenti più emozionanti dei Giochi grazie ai maxischermi, sostenere gli atleti e le atlete festeggiando le medaglie, e creare nuove connessioni lasciandosi ispirare dalla cultura svizzera.

Ce n'è per tutti i gusti, dagli appuntamenti food a quelli musicali, passando per collezionismo, arte e botanica. A Milano, il cortile del Centro Svizzero trasformerà la città in una finestra aperta sulle montagne innevate attraverso un giardino alpino effimero, con l'installazione “Flora Alpina” che incarna il concept alla base del progetto: le Alpi non sono un confine, ma un ponte vivo tra tradizione e innovazione. Nel giardino ci si potrà riconnettere con la natura, assaporando la cucina alpina svizzera e dando un'occhiata da vicino alle specie vegetali e floreali montane. Durante la serata di apertura del 4 febbraio si potrà assistere e prendere parte alla prima passeggiata musicale con yodel (patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO), seguita dal concerto di corni alpini nel cortile, scoprire la mostra “Come si muovono le nuvole” dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana e le altre speciali installazioni pop-up, con degustazioni gastronomiche dal sapore autentico svizzero. Alle 18:00 ci sarà la Cerimonia di apertura ufficiale con l’Ambasciatore Alexandre Edelmann, Capo di Presenza Svizzera, il Console generale di Svizzera a Milano Stefano Lazzarotto, e altri ospiti.

A seguire, sul palco principale, il concerto di Julie Meletta e il DJ set di Yeelen.

Concerti, masterclass e incontri culturali accompagneranno tutte le giornate dei Giochi, mentre il 6 febbraio su un grande schermo si potrà seguire insieme la cerimonia di apertura che si terrà allo stadio San Siro di Milano.

Nelle montagne di Cortina d'Ampezzo, a pochi passi dallo Stadio Olimpico, dal 6 febbraio la House of Switzerland sarà un rifugio accogliente dove rilassarsi e fare amicizia con appassionati di sport da tutto il mondo. Anche qui si potranno seguire in diretta le gesta di atlete e atleti olimpici e paralimpici, festeggiando insieme nello stile autentico svizzero, condividendo ad esempio la tradizionale raclette in una tavolata prevista il 22 febbraio e il 15 marzo, partecipando al torneo di curling o assistendo ai tanti concerti in programma.

“La House of Switzerland si propone come un crocevia di relazioni, un luogo dove incontrarsi e tracciare, attraverso la condivisione, una rotta comune verso il futuro anche tra Paesi, valorizzando allo stesso tempo lo sport quale motore di progresso sociale e sostenibile.” ha spiegato l'Ambasciatore Alexandre Edelmann, Capo di Presenza Svizzera.

Un dialogo che continua anche nel centrale Bar Bormio, dove atleti, atlete, tifosi e media potranno vivere in un modo ancora più conviviale lo spirito olimpico mescolando lingue e storie.

Insomma, è in questi tre luoghi che la House of Switzerland Italia 2026 porterà l'essenza più autentica dei Giochi, non solo competizione ma soprattutto relazione. Da Milano alle montagne, la Svizzera si racconta come uno spazio vivo e contemporaneo. Lontano dai cliché, il Paese guarda al futuro trasformando l’arco alpino in un vero e proprio ponte verso il resto del mondo.

Tutti gli eventi in programma alla House of Switzerland sul sito.