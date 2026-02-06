Sport-Tech Day: una giornata immersiva per scoprire come vivremo lo sport nel futuro

Non serve essere atleti professionisti per aver sfruttato almeno una volta, forse senza neanche pensarci, il cosiddetto “sport-tech”. Sarà bastato controllare le nostre prestazioni su uno smartwatch, aver registrato gli allenamenti su una app specifica, o aver notato allo stadio la rete di telecamere che in modo sempre più accurato registrano i momenti indimenticabili dei match. Il legame tra sport e tecnologia è infatti sempre più stretto, ci permette di migliorare la nostra qualità della vita, e per gli atleti significa riuscire a spingersi verso vette sempre più alte: ma cosa ci riserva il futuro? Un assaggio potremo averlo durante lo Sport-Tech Day che si terrà questo sabato 7 febbraio alla House of Switzerland Italia, che per un giorno si trasformerà in un vero e proprio centro nevralgico dello sport-tech svizzero.

L' evento si svilupperà seguendo quattro topic. Dal modo in cui la tecnologia può supportare la preparazione e la performance degli atleti, al legame tra la scienza dei materiali e, ad esempio, l’evoluzione dell'attrezzatura da sci, passando per le soluzioni migliori per catturare le immagini degli eventi sportivi coinvolgendo al massimo il pubblico, e i progressi nella sicurezza e nella prevenzione degli incidenti. Una giornata in cui istituzioni, università, aziende e start-up da tutta la Svizzera si uniscono per dar vita a esperienze interattive e coinvolgenti per tutti i visitatori e le visitatrici, appassionati di sport e non solo.

Lo sport-tech elvetico parla di sinergie, perché innovazioni e nuove tecnologie vengono qui sviluppate all'interno di un ecosistema che unisce il supporto istituzionale e la ricerca scientifica allo slancio economico di aziende e start-up all'avanguardia. Un approccio che fa ben sperare nello sport 4.0 che vuole diventare ancora più entusiasmante, ma anche sicuro e concentrato sul benessere a 360° di chi lo sport lo pratica, a qualsiasi livello.

Device indossabili che miglioreranno l’allenamento basandosi sul feedback in tempo reale dell'AI, sci che si “aggiustano” da soli grazie ai nuovi materiali autoriparanti a basse emissioni di CO2, ma anche occhiali per la realtà aumentata utilizzati per l'allenamento e la formazione degli atleti che aumentano l’efficienza riducendo il rischio degli infortuni: ecco giusto alcune delle innovazioni che sarà possibile vivere a tutto tondo durante lo Sport-Tech Day. Ci si potrà, ad esempio, immergere nel futuro dello sport misurando la propria stabilità dinamica grazie a un gioco interattivo, trasformarsi in un disco da hockey alle prese con un portiere olografico, o perfino guardare un esoscheletro in azione.

Non mancherà neanche l'occasione per confrontarsi con chi queste innovazioni le inventa o le crea, dei veri e propri giganti dello sport-tech come i ricercatori dell'EPLF – Politecnico federale di Losanna o dell'ETHZ – Politecnico federale di Zurigo.

La giornata si aprirà al Centro Svizzero di Milano alle 11:15 con i saluti istituzionali del Presidente della Confederazione Guy Parmelin e Ambrogio Fasoli, Vicepresidente accademico dell'EPFL, e continuerà fino alle 16:00. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sul sito House of Switzerland Italia.