Nel giro di pochissimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e ha racchiuso in un guscio di dimensioni tascabili un oggetto dalle mille possibilità. Grazie allo smartphone oggi non solo comunichiamo, ma scattiamo foto, ci orientiamo nel dedalo di strade di una città sconosciuta, ci esprimiamo sui social network, ci sfidiamo nel gaming, facciamo colloqui di lavoro e tanto, tanto altro: i device mobili ci permettono, grazie alle molteplici funzionalità che includono, di aguzzare l’ingegno e stimolare la creatività. E il bello di questa tecnologia è che non è riservata solo a chi “può permetterselo”, ma è davvero alla portata di tutti. Un esempio? Il nuovissimo OnePlus Nord CE 5G è uno smartphone dalle prestazioni top e dal prezzo davvero accessibile. Il suo punto di forza è la possibilità di garantire un’esperienza di utilizzo veloce e fluida paragonabile a quella di un dispositivo high-end grazie alla tecnologia esclusiva OnePlus. Una sfida senza precedenti alla concorrenza di fascia media, di cui rappresenta la migliore opzione.

Funzionalità al top, per tutti

Parliamo di uno smartphone che ha in sé le caratteristiche fondamentali e la qualità dell’esperienza Nord in un design elegante e pratico a un prezzo davvero accessibile. In 170 g di peso e 7,9 mm di spessore, infatti, sono racchiusi un versatile sistema a tripla fotocamera da 64 MP, un display fluido AMOLED da 90 Hz, un processore Snapdragon 750G 5G e Warp Charge 30 T Plus, insieme al veloce OxygenOS 11, che garantisce un’ottima user experience. Si tratta dell software OnePlus più reattivo disponibile oggi, che è ottimizzato per le operazioni con una mano sola, grazie ai controlli touch riposizionati e al un design accattivante.

Must per photo addicted

Per chi ama scattare foto, OnePlus Nord CE 5G non ha nulla da invidiare agli smartphone di fascia alta. Racchiude infatti una fotocamera principale da 64 MP con un’ampia apertura f/1,79, per immagini nitide ad alta risoluzione con dettagli precisi in condizioni di illuminazione intensa e un obiettivo ultra grandangolare da 119°. Sulla parte anteriore non manca una fotocamera da 16 MP per i selfie. E quando l’illuminazione è scarsa? C’è Nightscape, che regala una migliore esperienza fotografica anche nelle ore notturne.

Sempre “pronto all’uso”

Ritrovarsi con la batteria scarica può essere un problema: per questo OnePlus Nord CE 5G è stato dotato di una batteria da 4.500 mAh, ma soprattutto della tecnologia di ricarica Warp Charge 30 T migliorata che si ricarica fino al 70% in soli trenta minuti. Nessun problema per comunicare o giocare, allora, sempre in modo fluido e intuitivo, per un’esperienza di utilizzo più coinvolgente che mai, in una sfida costante ai concetti convenzionali di tecnologia.